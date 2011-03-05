Mebel_Italia

Прямые поставки мебели, освещения, тканей с фабрик Италии

Предлагаемый ассортимент - продукция более 100 фабрик, среди которых как широко известные итальянские фабрики, так и эксклюзивные дизайнерские варианты. Надежное партнерство с производителями и отлично продуманная система логистики позволяют нам предлагать качественную мебельную продукцию по ценам, выгодно отличающимся от рыночных.

Преимущества работы с нами:

1. Комплектация на территории Италии груза с различных фабрик. Доставка груза в Москву и таможенное оформление.

2. Более низкие цены для конечного покупателя.

3. Архитекторам и дизайнерам предоставляются особые условия сотрудничества.

4. Работаем с частными заказчиками.