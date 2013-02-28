MebelVam предлагает Вам широкий ассортимент мебели изготовленной на заказ по цене производителя, а также фабричной мебели отечественных и зарубежных мебельных фабрик-производителей.
Наша Компания специализируется на изготовлении корпусной мебели на заказ и продаже фабричной мебели различных производителей Украины и ближнего зарубежья:
Мебель на заказ:
шкафы-купе, угловые шкафы-купе, мебель для прихожей, горки и стенки для гостиной, мебель для детских комнат, двухъярусные кровати, кровати-чердаки, гардеробные, подростковая мебель
Фабричная мебель:
мягкая мебель, детская и подростковая мебель, спальни, прихожие, кухни, кухонные уголки, стандартные шкафы-купе, распашные шкафы, угловые шкафы, мебельные горки, стенки мебельные, кровати, матрасы, гостиные, мебель для дома