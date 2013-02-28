Интернет-магазин мебели Mebelvam

MebelVam предлагает Вам широкий ассортимент мебели изготовленной на заказ по цене производителя, а также фабричной мебели отечественных и зарубежных мебельных фабрик-производителей.

Наша Компания специализируется на изготовлении корпусной мебели на заказ и продаже фабричной мебели различных производителей Украины и ближнего зарубежья:

Мебель на заказ:

шкафы-купе, угловые шкафы-купе, мебель для прихожей, горки и стенки для гостиной, мебель для детских комнат, двухъярусные кровати, кровати-чердаки, гардеробные, подростковая мебель

Фабричная мебель:

мягкая мебель, детская и подростковая мебель, спальни, прихожие, кухни, кухонные уголки, стандартные шкафы-купе, распашные шкафы, угловые шкафы, мебельные горки, стенки мебельные, кровати, матрасы, гостиные, мебель для дома