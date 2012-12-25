Качественные медицинские тексты от профессионала

Здравствуйте, уважаемый заказчик. Вам нужны медицинские тексты?

И при этом вы хотите, чтобы они были:

• профессиональными

• грамотными

• содержательными

• доступными для понимания простым людям

В таком случае, вы именно тот заказчик, которому будут полезны мои услуги.

Почему? Потому что:

1. высшее медицинское образование и 20-летний практический опыт позволяют мне прекрасно разбираться в сути вопроса

2. отличное знание русского языка помогает избегать ошибок в тексте

3. умение излагать информацию по существу, без воды, делает мои работы информативными

4. а, благодаря простоте изложения, готовые статьи понятны человеку, даже очень далекому от медицины

Кроме того, я уже имею двухлетний опыт работы в вебрайтинге и специализируюсь на написании текстов именно МЕДИЦИНСКОЙ тематики.

Поэтому, сотрудничая со мной, вы получите качественные и уникальные статьи, написанные не дилетантом, а профессионалом в своей области.

Я пишу:

• авторские статьи

• сео-тексты

• новости

• описания услуг медицинских центров и клиник, а также товаров для интернет-магазинов

Наглядное подтверждение моих слов – это работы в портфолио. А если вы уже готовы сделать заказ, то можете связаться со мной удобным для вас способом.

Я уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!