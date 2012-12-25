Татьяна Морозова MedTextMasterMedTextMaster
Здравствуйте, уважаемый заказчик. Вам нужны медицинские тексты?
И при этом вы хотите, чтобы они были:
• профессиональными
• грамотными
• содержательными
• доступными для понимания простым людям
В таком случае, вы именно тот заказчик, которому будут полезны мои услуги.
Почему? Потому что:
1. высшее медицинское образование и 20-летний практический опыт позволяют мне прекрасно разбираться в сути вопроса
2. отличное знание русского языка помогает избегать ошибок в тексте
3. умение излагать информацию по существу, без воды, делает мои работы информативными
4. а, благодаря простоте изложения, готовые статьи понятны человеку, даже очень далекому от медицины
Кроме того, я уже имею двухлетний опыт работы в вебрайтинге и специализируюсь на написании текстов именно МЕДИЦИНСКОЙ тематики.
Поэтому, сотрудничая со мной, вы получите качественные и уникальные статьи, написанные не дилетантом, а профессионалом в своей области.
Я пишу:
• авторские статьи
• сео-тексты
• новости
• описания услуг медицинских центров и клиник, а также товаров для интернет-магазинов
Наглядное подтверждение моих слов – это работы в портфолио. А если вы уже готовы сделать заказ, то можете связаться со мной удобным для вас способом.
Я уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!
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