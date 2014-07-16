Специалист широкого профиля, пишу статьи, ищу информацию и людей, звоню и л

Всем доброго дня!

Меня зовут Анастасия Маркина, мне 24 года. Специалист широкого профиля, пишу статьи, ищу информацию и людей, звоню и люблю говорить, копирайт всякой направленности, вообще за любые движения)

Имею средне - специальное (менеджер, учреждение: МГКАБИТ, г. Москва) и высшее образование (бакалавриарт, финансовый менеджер, Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва).

Работаю с 14 лет в семейном бизнесе (ИП), с 16 лет встала на торговую точку, организовывала почтовые отправления, курьера. С 18 лет имею официальный опыт работы. Сфера деятельности варьируется от автомобильного бизнеса до масс - медиа и телевидения. Имею опыт в ведении проектов, обучении персонала, занимала руководящие должности, вели корпоративных клиентов (в том числе и зарубежных).

Люблю все творческое и не очень, оригинальное и не совсем, главное что бы было интересно и хватило на шоколадные конфеты)