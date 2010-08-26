MediaAdmin

Антон MediaAdmin

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка Flash баннеров

    Добрый день. Требуеться Flash дизайнер, а лучше если вы умеете во Flash ещё и кодить. Для совместной разработки с нашим прогером определённых скриптов. На данный момент нужно разработать: баннер (флеш плеер+чат и проч) с возможностью подгрузки темплейта в виде ...

    Flash
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение ресурса видео контентом.

    Добрый день. Требуется человек для наполнения ресурса видео контентом через админ часть. От вас Высокоскоростной Интернет, Начальные Знания Английского, особые навыки не нужны. Работа сдельная. Подробности при личной переписки.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Программист, SEO специалист.

    Добрый день. Я являюсь представителем компании занимающийся реализацией и поддержкой проектов в IT сфере. Все проекты направлены на Англоязычную аудиторию, в сфере Dating. На данный момент в команду на неполную занятость(в будущем возможно полную) требуется следующие специалисты: 1) SEO/специалист. ...

    PHPJavascriptCSS
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад