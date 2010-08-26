MediaAdmin

Добрый день. Требуеться Flash дизайнер, а лучше если вы умеете во Flash ещё и кодить. Для совместной разработки с нашим прогером определённых скриптов. На данный момент нужно разработать: баннер (флеш плеер+чат и проч) с возможностью подгрузки темплейта в виде ...