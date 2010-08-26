MediaAdmin

Добрый день. Требуеться Flash дизайнер, а лучше если вы умеете во Flash ещё и кодить. Для совместной разработки с нашим прогером определённых скриптов. На данный момент нужно разработать: баннер (флеш плеер+чат и проч) с возможностью подгрузки темплейта в виде ...
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- Баннеры4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется человек для наполнения ресурса видео контентом через админ часть. От вас Высокоскоростной Интернет, Начальные Знания Английского, особые навыки не нужны. Работа сдельная. Подробности при личной переписки.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Я являюсь представителем компании занимающийся реализацией и поддержкой проектов в IT сфере. Все проекты направлены на Англоязычную аудиторию, в сфере Dating. На данный момент в команду на неполную занятость(в будущем возможно полную) требуется следующие специалисты: 1) SEO/специалист. ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад