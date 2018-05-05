Добрый день!
Мы маркетинговое агентство Media Plan.
☯ Мы - команда специалистов специализирующаяся на продвижении страниц и групп в социальных сетях.
☯ Уже на протяжении трех лет приводим клиентов из социальных сетей для бизнеса
☯ Постоянно следим за трендами и развиваемся в сфере SMM
☯ Мы не просто продвигаем социальные сети, а занимаемся любимым делом!
Наши преимущества:
✔ Разнообразная тарифная сетка
✔ Индивидуальный подход к каждому клиенту
✔ Работа по договору
✔ Наличный и безналичный расчет
✔ Постоянная обратная связь и отчетность
Пример наших услуг:
✔ Брендинг
✔ Ведение социальных сетей под ключ
✔ Настройка аккаунта
✔ Прописание УТП
✔ Оформление аккаунта
✔ Сбор ЦА по интересам
✔ Сбор ЦА по городу
✔ Сбор ЦА по конкурентам
✔ Сбор ЦА по группам и страницам
✔ Фильтр активных
✔ Фильтр от ботов, магазинов и т.д.
✔ Защита от блокировки
✔ Только правильные #хештеги
✔ Выбор лучшего времени для публикации
✔ Разработка контент-плана
✔ Разработка единого стиля постов
✔ Публикация 1-5 постов в сутки
✔ Подбор площадок для рекламы
✔ Работа с блоггерами
✔ Анализ конкурентов
✔ Модерация комментариев
✔ Удаление спама
✔ Проведение конкурса
✔ Отчетность о проделанной работе
✔ Анализ активности
✔ Вывод в ТОП 10 публикаций
✔ Настройка таргетированной рекламы под ключ