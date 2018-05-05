Клиенты из социальных сетей / SMM

Добрый день!

Мы маркетинговое агентство Media Plan.

☯ Мы - команда специалистов специализирующаяся на продвижении страниц и групп в социальных сетях.

☯ Уже на протяжении трех лет приводим клиентов из социальных сетей для бизнеса

☯ Постоянно следим за трендами и развиваемся в сфере SMM

☯ Мы не просто продвигаем социальные сети, а занимаемся любимым делом!

Наши преимущества:

✔ Разнообразная тарифная сетка

✔ Индивидуальный подход к каждому клиенту

✔ Работа по договору

✔ Наличный и безналичный расчет

✔ Постоянная обратная связь и отчетность

Пример наших услуг:

✔ Брендинг

✔ Ведение социальных сетей под ключ

✔ Настройка аккаунта

✔ Прописание УТП

✔ Оформление аккаунта

✔ Сбор ЦА по интересам

✔ Сбор ЦА по городу

✔ Сбор ЦА по конкурентам

✔ Сбор ЦА по группам и страницам

✔ Фильтр активных

✔ Фильтр от ботов, магазинов и т.д.

✔ Защита от блокировки

✔ Только правильные #хештеги

✔ Выбор лучшего времени для публикации

✔ Разработка контент-плана

✔ Разработка единого стиля постов

✔ Публикация 1-5 постов в сутки

✔ Подбор площадок для рекламы

✔ Работа с блоггерами

✔ Анализ конкурентов

✔ Модерация комментариев

✔ Удаление спама

✔ Проведение конкурса

✔ Отчетность о проделанной работе

✔ Анализ активности

✔ Вывод в ТОП 10 публикаций

✔ Настройка таргетированной рекламы под ключ