Mediaborn

Станислав Mediaborn

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

belsergys
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Наполнение каталога интернет магазина
Понравилось работать с этим заказчиком. Четкая постановка задач, подробное объяснение. Могу смело рекомендовать.
katyamyau
Милешко 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
7 лет назад
Реклама в социальных сетях
Отличный заказчик! Четко поставлена задача. Оперативная связь и оплата. Сотрудничеством довольна, рекомендую!
Качественная и оперативная работа, исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
TheTukmakov
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Разработка сайта по продаже и сервису пк
Станислав показал себя как добросовестный и честный заказчик. Задача была сформирована четко, сроки были установлены вполне реальные. Выплаты производились своевременно. Рекомендую.
Однозначно, рекомендую работу с Александром. Полностью соблюдает все договоренности, делает больше чем ожидаешь, всегда на связи, коммуникабелен и вежлив. Сделал сайт качественно и раньше срока. Буду обращаться еще.
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