Необходимо наполнить каталог интернет магазина, объем не очень большой, около 100-120 позиций. Рассмотрю наполнение страниц сайта текстом.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Закрыт
7 лет назад
Необходимо наполнить каталог интернет магазина, объем не очень большой, около 100-120 позиций. Рассмотрю наполнение страниц сайта текстом.
Необходимо запустить рекламу франшизы в вк и инсте. Не групп или постов, а именно предложения. В инсте цель - переход на форму обратной связи, в вк, если возможно, тоже, если нет - замкнуть на сообщении ...
Мне необходимо сделать 2 варианта сайта 1. только сервис пк 2. Сервис + продажа с возможностью простого и быстрого масштабирования на регионы, возможностью предоставлять права на редактирование ...