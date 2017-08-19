Medodegda_ru

Обработка (ретушь) фотографий медицинской одежды для каталога на сайт интернет-магазина. -обтравка -свето- и цветокоррекция -разглаживание халата, костюма (выравнивание по швам) -наложение тени и отражения Примеры исходника фотографии и файла после обработки приложены.
- Обработка фотографий40 заявокЗакрыт5 лет назад
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Необходимо отрисовать яркий, привлекательный баннер для социальной сети Вконтакте ддля конкурса репостов. Тематика - медицинская одеждаБаннеры29 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка шаблонов постов (psd) для социальных сетей (4-5 рубрик)Баннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Я являюсь представителем компании DoctorBig.Наша фирма занимается производством и продажей медицинской одежды, головных уборов. Также мы закупаем у производителей и реализуем медицинскую обувь. Мы работаем в нескольких направлениях на территории России: оптовые продажи, продажи через розничные магазины, ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется придумать и нарисовать принты для футболок на медицинскую тематику. Можно использовать популярные фразы, только в другом оформлении, можно придумать фразу + графический элемент, картинка, только ваша фантазия, не копирование чужих идей. Количество неограничено. Примеры прикрепила.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт6 лет назад
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