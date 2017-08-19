Medodegda_ru

Здравствуйте! Я являюсь представителем компании DoctorBig.Наша фирма занимается производством и продажей медицинской одежды, головных уборов. Также мы закупаем у производителей и реализуем медицинскую обувь. Мы работаем в нескольких направлениях на территории России: оптовые продажи, продажи через розничные магазины, ...