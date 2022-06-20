Medvedeva_KV

Аккаунт-менеджер на маркетплейсах

Добрый день.

Меня зовут, Ксения и я буду проводником в мир маркетплейсов.

Я являюсь специалистом по Wildberries.

Могу взять на себя следующие обязанности:

- Регистрация на Wildberries в качестве поставщика.

- Заполнение спецификации и карточки товаров.

- Формирование этикеток Оформление поставок на Wildberries.

- Работа с отзывами и вопросами клиентов.

- Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории.

- Отслеживание акций и согласование скидок.

- Проведу анализ Ваших конкурентов Выведу в топ показов Ваш товар.

- Подскажу какой ассортимент и объем отгружать.

- Работа с дефицитом и листом ожидания.

- Полное ведение и сопровождение на WB.

- Обратная связь.

Предлагаю Вам полное ведение аккаунта, также могу оказать услугу единожды.