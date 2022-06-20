Medvedeva_KV

Аккаунт-менеджер на маркетплейсах
Добрый день.
Меня зовут, Ксения и я буду проводником в мир маркетплейсов.
Я являюсь специалистом по Wildberries.
Могу взять на себя следующие обязанности:
- Регистрация на Wildberries в качестве поставщика.
- Заполнение спецификации и карточки товаров.
- Формирование этикеток Оформление поставок на Wildberries.
- Работа с отзывами и вопросами клиентов.
- Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории.
- Отслеживание акций и согласование скидок.
- Проведу анализ Ваших конкурентов Выведу в топ показов Ваш товар.
- Подскажу какой ассортимент и объем отгружать.
- Работа с дефицитом и листом ожидания.
- Полное ведение и сопровождение на WB.
- Обратная связь.
Предлагаю Вам полное ведение аккаунта, также могу оказать услугу единожды.
Я против войны в Украине!