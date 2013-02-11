Нужен дизайн шаблон для ФОТО к объявлениям на Авито . Пишите цену и срок!
Наш магазин занимается продажей мототехники:
- квадроциклы
- мотоциклы
- скутеры
- запчасти
- Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
В мотосалоне есть несколько групп товаров, для каждой по отдельности надо сделать ассортиментную матрицу и сформировать заказ поставщикам: 1. Сбор информации (по статистике продаж, спросу в магазине, вордстат.яндекс, информация от поставщиков, интернет) 2. ...Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть план помещения магазина, надо сделать его объемным и наложить 15 готовых фотографий. Интересует цена и срок.Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо разместить 30 объявлений на АВИТО. Предоставляется список товара, частично будут предоставлены фотографии, остальные найти в интернете. Текстовой шаблон предоставляется, остается вставлять в текст только названия и менять цены и фото.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо на имеющейся фотографии добавить 3 рекламных блока (100% гарантия качества, доставка по РФ и название организации). Фото будет использоваться на АВИТО.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайте есть форма заказа в 5 шагов, надо настроить в Яндекс.Метрике, чтобы собиралась статистика по заполнению этой формы. Кто готов сделать сегодня? Пишите цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайте установлена форма заказа, но на е-майл не приходят письма. Необходимо исправить. Пишите, кто готов помочь сегодня с указанием цены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт - чехлы-для-авто.рф. Есть исходники. Надо: 1. Сделать аналогичный сайт, удалив часть из середины. 2. Доработать форму заявки 3. Заметить фоновую картинку в двух местах. 4. Тексты поставить другие. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
ТЗ есть. Надо сделать одностраничный сайт с 15 пунктами меню, при наведение на каждое появляется большая страница (всплывающая). Около 10 форм захвата данных. Скрипт - геолокация Возможно понадобиться аннимация Админка для ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта. ТЗ есть. Суть сайта - одностраничный с 15 пунтками меню, при наведении которых появляется всплывающее большое окно, каждое окно будет типовым, но содержание и компановка текста разные. Нужна ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Предложение только для тех у кого есть реальный опыт повышения конверсии и создания трафика от 1000 чел в день. Для одностраничных сайтов надо настроить Яндекс.директ и Гоогл, потом собирать и анализировать статистика, анализировать разные варианты ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Надо сделать скрипт, который бы распределял входящий трафик по нескольких сайтам в заданной пропорции. Для определенния самого эффективного варианта сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен скрипт для определения местонахождения посетителя сайта и вставки в сайт названия этого города. Интересует цена и срок.Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть дизайн одностраничного сайта, частично сверстан, надо сделать сайт по аналогии как на LP generetor: 1. Сверстать 2. Прикрутить формы заказа (2шт) 3. Простеньку CRM, чтобы видно было заказы и можно было ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн быстро для лендинга / одностраничного сайта. Тематика - мототехника. ТЗ готово. Жду ваших предложений по цене, сроку и пожалуйста портфолио с примерами однострачников, желательно с указанием конверсии.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо удалить вирус распространенный вирус HEUR:Trojan.Script.Generic с нашего сайта. Нужен человек, который это уже делал. Ваши предложения со сроками, бюджетом в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют. Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать дизайн одностраничного сайта. Жду предложений по цене и срокам. Готов ответить на ваши вопросы.HTML-верстка43 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта для одностраничного сайта, тематика МОТО. Пожалуйста, пришлите свои предложения по цене, срокам. Готов ответить на ваши вопросы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад