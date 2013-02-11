MegaMot

Сергей MegaMot

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Магазин мототехники "МегаМот"

Наш магазин занимается продажей мототехники:

- квадроциклы

- мотоциклы

- скутеры

- запчасти

  • Сделать ассортиментную матрицу.

    $100

    В мотосалоне есть несколько групп товаров, для каждой по отдельности надо сделать ассортиментную матрицу и сформировать заказ поставщикам: 1. Сбор информации (по статистике продаж, спросу в магазине, вордстат.яндекс, информация от поставщиков, интернет) 2. ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить 30 объявлений

    Надо разместить 30 объявлений на АВИТО. Предоставляется список товара, частично будут предоставлены фотографии, остальные найти в интернете. Текстовой шаблон предоставляется, остается вставлять в текст только названия и менять цены и фото.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить Яндекс Метрика

    На сайте есть форма заказа в 5 шагов, надо настроить в Яндекс.Метрике, чтобы собиралась статистика по заполнению этой формы. Кто готов сделать сегодня? Пишите цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать сайт по аналогии с имеющимся

    Есть сайт - чехлы-для-авто.рф. Есть исходники. Надо: 1. Сделать аналогичный сайт, удалив часть из середины. 2. Доработать форму заявки 3. Заметить фоновую картинку в двух местах. 4. Тексты поставить другие. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт

    ТЗ есть. Надо сделать одностраничный сайт с 15 пунктами меню, при наведение на каждое появляется большая страница (всплывающая). Около 10 форм захвата данных. Скрипт - геолокация Возможно понадобиться аннимация Админка для ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо сделать дизайн сайта. ТЗ есть. Суть сайта - одностраничный с 15 пунтками меню, при наведении которых появляется всплывающее большое окно, каждое окно будет типовым, но содержание и компановка текста разные. Нужна ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание и сопровождение рекламной компании на ЯД

    $2500

    Предложение только для тех у кого есть реальный опыт повышения конверсии и создания трафика от 1000 чел в день. Для одностраничных сайтов надо настроить Яндекс.директ и Гоогл, потом собирать и анализировать статистика, анализировать разные варианты ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать одностраничный сайт

    $250

    Есть дизайн одностраничного сайта, частично сверстан, надо сделать сайт по аналогии как на LP generetor: 1. Сверстать 2. Прикрутить формы заказа (2шт) 3. Простеньку CRM, чтобы видно было заказы и можно было ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайн для лендинга или одностраничники

    Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн быстро для лендинга / одностраничного сайта. Тематика - мототехника. ТЗ готово. Жду ваших предложений по цене, сроку и пожалуйста портфолио с примерами однострачников, желательно с указанием конверсии.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Удалить вирус с сайта

    Необходимо удалить вирус распространенный вирус HEUR:Trojan.Script.Generic с нашего сайта. Нужен человек, который это уже делал. Ваши предложения со сроками, бюджетом в личку.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рассылка писем (100-500 писем в день)

    $100

    Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют. Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта (одностраничник)

    Требуется сделать дизайн сайта для одностраничного сайта, тематика МОТО. Пожалуйста, пришлите свои предложения по цене, срокам. Готов ответить на ваши вопросы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

kvint_a
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сделать дизайн продающего фото для объявлений
Сергей знает, что хочет получить на выходе, дает конкретные и понятные коррективы. Оплата сразу и полностью. Рекомендую!
Переделывали десять раз размещение одной фотографии, Ирина, все терпеливо пережила и довела начатое до конца. Спасибо.
Ответный отзыв
Suuds_ua
Веденин 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Настроить форму заказа на сайте
Добросовестный и адекватный заказчик! Без проблем с оплатой!
Проблема не решена, но стал понятен путь решения, но это уже другие деньги и сроки.
Ответный отзыв
dslobozhaninov
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Настроить Яндекс Метрика
Очень доволен сотрудничеством! Грамотно формулирует задачу и очень оперативно оплачивает. Буду рад новым заказам от Сергея!
Сделал за 2 часа. Спасибо.
Ответный отзыв
undersand
Дарья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта (одностраничник)
Сергей - отличный заказчик; грамотно формулирует тз по проекту, разъясняет все детали, постоянно на связи. очень довольна сотрудничеством!
Дарья, хорошо и быстро справилась с проектом, учла все пожелания, предложила хорошие дизайнерские решения. Если бы сам не тянул с обратной связью на предоставленные варианты дизайна, то срок был бы ещё меньше.
Ответный отзыв