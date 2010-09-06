MegaVolt777

Образование – Самарский Государственный Технический Университет, Электротехнический факультет, Электрические станции, Диплом на отлично.

Опыт – 1 год электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Самарский метрополитен, IV группа, оперативно-ремонтный персонал;

1 год – инженер РЗА в сетевой компании, сети 0,4 – 110 кВ; опыт расчета и обслуживания двухступенчатых, дифференциальных, дистанционных защит.

В настоящее время работаю инженером проектировщиком по подстанциям.

Выполняю:

- Рачет токов к.з. уставок защит, выбор оборудования, прочие электротехнические расчеты в сетях до 110 кВ;

- Расчеты в сетях 110 кВ и выше в зависимости от обьема;

- Чертежи в программах AutoCAD и Компас;

- Написание текстовых работ по энергетике;

- Технический перевод с английского языка.