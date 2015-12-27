Кроссбраузерная, валидная верстка по методологии Яндекс БЭМ. HTML5, CSS3, Bootstrap 3.
Навыки:
- Яндекс БЭМ.
- HTML5, CSS3, Bootstrap 3
- Простой, валидный, читабельный код с комментариями. Тщательно анализируем, затем «кодим». А не наоборот;
- Фиксированная / Адаптивная верста.
- Использование спрайтов;
- Подключение нестандартных шрифтов;
- Pixel Perfect– верстка при необходимости.
- 50% предоплата и четкое понимание того, чего Вы хотите;
- Если взялся, то сделаю качественно и в срок;
- Всегда отвечу на звонки, письма и сообщения;
- Я за конструктивное общение «До», «Во время» и «После».
HTML-верстка
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$5/час
от $30от 3 дней
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