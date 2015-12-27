Megasss

Михаил Megasss

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Кроссбраузерная, валидная верстка по методологии Яндекс БЭМ. HTML5, CSS3, Bootstrap 3.

Навыки:

  • Яндекс БЭМ.
  • HTML5, CSS3, Bootstrap 3
  • Простой, валидный, читабельный код с комментариями. Тщательно анализируем, затем «кодим». А не наоборот;
  • Фиксированная / Адаптивная верста.
  • Использование спрайтов;
  • Подключение нестандартных шрифтов;
  • Pixel Perfect– верстка при необходимости.
Основные принципы:

  • 50% предоплата и четкое понимание того, чего Вы хотите;
  • Если взялся, то сделаю качественно и в срок;
  • Всегда отвечу на звонки, письма и сообщения;
  • Я за конструктивное общение «До», «Во время» и «После».
HTMLBootstrap
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
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