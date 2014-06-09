Megatranslation

MegaTranslations – профессиональный сервис языкового сопровождения бизнеса.

С развитием компании расширяется спектр наших продуктов – мы рады предложить вам ещё больше возможностей для выхода вашего бизнеса на глобальные рынки, дополнительные услуги и новые языки.

Ключевые услуги

• Перевод, вычитка и редактирование

• Локализация вебсайтов и программного обеспечения

• Создание контента (пресс-релизов, PAD-описаний, обзорных статей, страниц для сайта)

Мы предлагаем большой выбор языковых услуг и отдельно специализируемся на сфере IT и программного обеспечения:

• Переводы текстов и документов различной тематики

• Написание текстов (пресс-релизы, PAD-описания, обзорные статьи) и контента веб-страниц

• Локализация веб-сайтов и программного обеспечения

• Вычитка и редактирование

• Устный перевод (синхронный и последовательный)

Наши языковые возможности включают английский, арабский, немецкий, французский, бразильский, голландский, испанский, итальянский, литовский, польский, португальский, русский и украинский языки – и продолжают расширяться.

Нашими клиентами являются такие крупные компании, как WebMoney, SoftPressRelease, Органайзер LeaderTask, FastReport, A-TAK и многие другие.

Преимущества: