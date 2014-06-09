Megatranslation

MegaTranslations – профессиональный сервис языкового сопровождения бизнеса.
С развитием компании расширяется спектр наших продуктов – мы рады предложить вам ещё больше возможностей для выхода вашего бизнеса на глобальные рынки, дополнительные услуги и новые языки.
Ключевые услуги
• Перевод, вычитка и редактирование
• Локализация вебсайтов и программного обеспечения
• Создание контента (пресс-релизов, PAD-описаний, обзорных статей, страниц для сайта)
Мы предлагаем большой выбор языковых услуг и отдельно специализируемся на сфере IT и программного обеспечения:
• Переводы текстов и документов различной тематики
• Написание текстов (пресс-релизы, PAD-описания, обзорные статьи) и контента веб-страниц
• Локализация веб-сайтов и программного обеспечения
• Вычитка и редактирование
• Устный перевод (синхронный и последовательный)
Наши языковые возможности включают английский, арабский, немецкий, французский, бразильский, голландский, испанский, итальянский, литовский, польский, португальский, русский и украинский языки – и продолжают расширяться.
Нашими клиентами являются такие крупные компании, как WebMoney, SoftPressRelease, Органайзер LeaderTask, FastReport, A-TAK и многие другие.
Преимущества:
- профессиональные знания и опыт – десятки придуманных и воплощенных заказов
квалифицированная команда носителей языка
высокий уровень сервиса – мы всегда работаем для клиента
автоматизированный прием заказов
оптимальное соотношение цены и качества
динамичность и гибкость