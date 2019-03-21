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Дмитрий Курбачев
Megatron1
Megatron1
24 года
Россия
/
Барнаул
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Создание низкополигональных моделей и моделей средней сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Кран консольный
133 просмотра
Low poly BMW
120 просмотров
Low poly
84 просмотра
Смартфон
86 просмотров
Iron spider
72 просмотра
Low poly
87 просмотров
Low poly
74 просмотра
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