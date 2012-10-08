Рерайтинг, написание статей, корректура

Образование: среднее, сейчас обучаюсь на 1-ом курсе в АТиСО на юридическом факультете, специализация: политология. Постоянно читаю политическую литературу, развиваюсь в данной области.

Иностранный язык: немецкий

Проффесиональные навыки:

- Уверенный пользователь ПК

- Программы: Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Access, немного владею Adobe Photoshop CS4

Области предпочитаемой работы: корректура, копирайтинг, рерайтинг, написание статьей на различные темы.