Рерайтинг, написание статей, корректура
Образование: среднее, сейчас обучаюсь на 1-ом курсе в АТиСО на юридическом факультете, специализация: политология. Постоянно читаю политическую литературу, развиваюсь в данной области.
Иностранный язык: немецкий
Проффесиональные навыки:
- Уверенный пользователь ПК
- Программы: Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Access, немного владею Adobe Photoshop CS4
Области предпочитаемой работы: корректура, копирайтинг, рерайтинг, написание статьей на различные темы.
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