Антикризисное предложение "Сайт визитка в подарок"

Добрый день! Мы разрабатываем сайты для различных компаний и торговых марок. Проводим комплексные рекламные кампании в интернет. Оказываем техническую поддержку и профессиональное сопровождение веб-проектов.

Для Вас мы подготовили выгодное предложение.

Которое поможет эффективней продвигать Ваши услуги и привлечь новых клиентов.

Обновленный сайт-визитка, это мощный инструмент для привлечения новых клиентов. В свою очередь мы берем на себя все обязательства за разработку, наполнение и дальнейшего обслуживания веб сайта. Все проекты будут размещаться на наших серверах, что обеспечивает дополнительную защиту от вирусов и взлома. Вы получаете резиновый хостинг (неограниченное дисковое пространство), техническую поддержку на протяжении года, консультирование и многое другое. Стоимость годового обслуживание составляет 100 гривен в месяц. При заказе обслуживания на год, Вы получаете сайт визитку бесплатно.

Так же мы решаем полный спектр задач по продвижению: повышение узнаваемости, информирование потребителей, поддержка лояльности, что в свою очередь приведет только к увеличению продаж.

Для каждого клиента мы готовы разработать индивидуальную стратегию продвижения в Интернет,

соответствующую его целям и бюджету.

Обращайтесь!

Будем рады сотрудничеству!!!

На все возникшие вопросы мы с удовольствием ответим

Skype: piarcom

Наш сайт: http://megoplay.com