Web-разработчик
Добрый день, дорогой друг.
Если нужен ответственный и доброжелательный специалист в области разработки сайтов, то ты по адресу.
Мои скилы HTML, CSS, JS - на уверенном уровне (мидл), PHP, WP - на базовом(джун). Если есть время то готов разобраться в незнакомой технологии максимально быстро и помочь решить задачу.
Если есть что-то на постоянку, пиши, может на чем-то сойдемся;)
Связаться со мной можно в любом удобном месте:
telegram - @deniMeka
wthatsapp - 89684620821
mail - [email protected]
vk - vk.com/id312382019
Пиши, буду рад решить твои проблемы за демократичную "копейку"!)
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