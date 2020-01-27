Web-разработчик

Добрый день, дорогой друг.

Если нужен ответственный и доброжелательный специалист в области разработки сайтов, то ты по адресу.

Мои скилы HTML, CSS, JS - на уверенном уровне (мидл), PHP, WP - на базовом(джун). Если есть время то готов разобраться в незнакомой технологии максимально быстро и помочь решить задачу.

Если есть что-то на постоянку, пиши, может на чем-то сойдемся;)

Связаться со мной можно в любом удобном месте:

telegram - @deniMeka

wthatsapp - 89684620821

mail - [email protected]

vk - vk.com/id312382019

Пиши, буду рад решить твои проблемы за демократичную "копейку"!)