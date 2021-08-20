Переводы с/на английский/русский/украинский; переводы МК мастеров ручной работы

Я молодой специалист без большого опыта работы, но моим преимуществом является понимание специфики перевода технических текстов, так как я получила

диплом по направлению «Технический перевод (английский язык)», в частности,

металлургия. Во время практики в ВУЗе переводила договора по постройке заводов

и оборудования, технические адаптированные и неадаптированные тексты

металлургического и технического характера. Есть опыт перевода паспортов

эксплуатации, мануалов, конструкций плавильных печей.

Так же, перевожу МК мастеров ручной работы для Etsy.

Умею работать с программой Smartcat.

Легко и быстро обучаема, ответственна, всегда работаю на результат.