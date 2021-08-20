Переводы с/на английский/русский/украинский; переводы МК мастеров ручной работы
Я молодой специалист без большого опыта работы, но моим преимуществом является понимание специфики перевода технических текстов, так как я получила
диплом по направлению «Технический перевод (английский язык)», в частности,
металлургия. Во время практики в ВУЗе переводила договора по постройке заводов
и оборудования, технические адаптированные и неадаптированные тексты
металлургического и технического характера. Есть опыт перевода паспортов
эксплуатации, мануалов, конструкций плавильных печей.
Так же, перевожу МК мастеров ручной работы для Etsy.
Умею работать с программой Smartcat.
Легко и быстро обучаема, ответственна, всегда работаю на результат.
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