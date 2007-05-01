РЕЗЮМЕ
Андреева Юлия Михайловна
Личные данные
Пол Женский Семейное положение Не замужем.
Регион Харьков Возраст, лет 22
Контактная информация
Контактный телефон 095 094 60 32
Адрес электронной почты [email protected]
Пожелания к должности
Отрасль Дизайн, полиграфия, дизайн интерфейсов
Зарплата, от 3500 грн.
График работы Любой
Опыт работы Более 3-х лет
Профессиональный
опыт
11/2010г. – по настоящее время
«Сеть супермаркетов Дигма»
Дизайнер
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, лайтбоксы т.п.). :
Ведение сайта, помощь в проведении ребрединга компании.
03/2010 г. – 11/2010 г.
«Мегаполис» (типография).
Дизайнер
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, лайтбоксы т.п.).
Создание кроя и дизайна картонных коробок (разверка), так же монтаж со всеми правилами допечатки + схема на штанс-формы.
03/ 2009 г. – 02/2010 г.
ООО "Полис" (флексопечать).
Дизайнер
Обязанности: создание макетов упаковочной продукции (гибкорулонная упаковка для сыпучих продуктов: крупы, специи), допечатная подготовка, проверка качества фотопленок и форм. Запуск макета.
12/2007 г. – 01/ 2009 г..
ЧП «Курило», типография –шелкотрафаретная печать
Дизайнер
Обязанности: создание макетов для печати на ткани + допечатка для шелкотрафарета (извлечение из CMYK дополнительные цвета(смесевые);
Тампо-печать (подарочная продукция: чашки, ручки, брелоки…)
05/2007 г.- 10/ 2007 г.
ООО «Луук»
Дизайнер
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, лайтбоксы т.п.).
Образование
Образование Оконченное высшее - специалист.
Учебные заведения 2005-2010
Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники
Факультет компьютерных наук, специальность инженер технолог-полиграфист.
2000-2005
Художественная школа №10
1996-2005
Харьковский технологический лицей №9
Знание иностранных языков
Английский Средний, читаю и перевожу со словарем, свободно разговариваю
Дополнительная информация
Дополнительная информация Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw, Microsoft Expression Blend 4 (начальный уровень), Microsoft Office, Internet
Хорошо рисую от руки. Знание различных техник: гуашь, акварель, карандаш, чернила. Увлекаюсь модой и стилем в одежде, интерьере….
Увлечения: рисунок, живопись, боди арт, археология, музыка, книги.