Дизайнер-полиграфист

РЕЗЮМЕ

Андреева Юлия Михайловна

Личные данные

Пол Женский Семейное положение Не замужем.

Регион Харьков Возраст, лет 22

Контактная информация

Контактный телефон 095 094 60 32

Адрес электронной почты [email protected]

Пожелания к должности

Отрасль Дизайн, полиграфия, дизайн интерфейсов

Зарплата, от 3500 грн.

График работы Любой

Опыт работы Более 3-х лет

Профессиональный

опыт

11/2010г. – по настоящее время

«Сеть супермаркетов Дигма»

Дизайнер

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, лайтбоксы т.п.). :

Ведение сайта, помощь в проведении ребрединга компании.

03/2010 г. – 11/2010 г.

«Мегаполис» (типография).

Дизайнер

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, лайтбоксы т.п.).

Создание кроя и дизайна картонных коробок (разверка), так же монтаж со всеми правилами допечатки + схема на штанс-формы.

03/ 2009 г. – 02/2010 г.

ООО "Полис" (флексопечать).

Дизайнер

Обязанности: создание макетов упаковочной продукции (гибкорулонная упаковка для сыпучих продуктов: крупы, специи), допечатная подготовка, проверка качества фотопленок и форм. Запуск макета.

12/2007 г. – 01/ 2009 г..

ЧП «Курило», типография –шелкотрафаретная печать

Дизайнер

Обязанности: создание макетов для печати на ткани + допечатка для шелкотрафарета (извлечение из CMYK дополнительные цвета(смесевые);

Тампо-печать (подарочная продукция: чашки, ручки, брелоки…)

05/2007 г.- 10/ 2007 г.

ООО «Луук»

Дизайнер

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Создание макетов для наружной рекламы (щиты, перетяжки, лайтбоксы т.п.).

Образование

Образование Оконченное высшее - специалист.

Учебные заведения 2005-2010

Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники

Факультет компьютерных наук, специальность инженер технолог-полиграфист.

2000-2005

Художественная школа №10

1996-2005

Харьковский технологический лицей №9

Знание иностранных языков

Английский Средний, читаю и перевожу со словарем, свободно разговариваю

Дополнительная информация

Дополнительная информация Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw, Microsoft Expression Blend 4 (начальный уровень), Microsoft Office, Internet

Хорошо рисую от руки. Знание различных техник: гуашь, акварель, карандаш, чернила. Увлекаюсь модой и стилем в одежде, интерьере….

Увлечения: рисунок, живопись, боди арт, археология, музыка, книги.