Работаю копирайтером более пяти лет. Редактором статей 1,5 года.
Что могу Вам предложить?
- Качественный уникальный копирайт без грамматических, стилистических и орфографических ошибок.
- Составление ТЗ на вспомогательном сервисе 2seo.
- Полное соответствие выполненных работ SEO-требованиям заказчика.
- Оформление и размещение статей в WordPress, написание description и т.д.
Более года работаю редактором текстов с медицинской и юридической тематикой.
Основное требование - тема должна быть мне интересна! Ну и конечно же вовремя оплачиваться)
С большим удовольствием общаюсь на форумах, хорошо разбираюсь в психологии. Ко мне часто идут за советом. Исполнительна, трудолюбива, легка в общении, коммуникабельна, владею хорошим, легким слогом. Жуткий перфекционист. Правда, еще не решила - хорошо это или плохо)) Большое количество моих статей на сайте Медбукинг http://medbooking.com/bloger/marina-sosnovskaja/page/2
Как пример, вот такие еще мои статьи
http://lovelus.com/kino/dmitrij-nagiev-biografiya-lichnaya-zhizn-foto/
http://lovelus.com/kino/biografiya-i-lichnaya-zhizn-aktrisy-ekateriny-klimovoj/
Контактные данныеЭлектронный адрес: [email protected] Скайп: marydgayne