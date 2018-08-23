Тексты с душой - это обо мне!

Работаю копирайтером более пяти лет. Редактором статей 1,5 года.

Что могу Вам предложить?

Качественный уникальный копирайт без грамматических, стилистических и орфографических ошибок.

Составление ТЗ на вспомогательном сервисе 2seo.

Полное соответствие выполненных работ SEO-требованиям заказчика.

Оформление и размещение статей в WordPress, написание description и т.д.

Мечтаю сделать мир лучше, поэтому люблю писать позитивные статьи, которые легко читаются и поднимают настроение. С удовольствием делюсь опытом с читателями. В моем послужном списке много работ на различные женские тематики, о здоровье, психологии, воспитании детей, семейных отношениях и т.п.

Более года работаю редактором текстов с медицинской и юридической тематикой.

Основное требование - тема должна быть мне интересна! Ну и конечно же вовремя оплачиваться)

С большим удовольствием общаюсь на форумах, хорошо разбираюсь в психологии. Ко мне часто идут за советом. Исполнительна, трудолюбива, легка в общении, коммуникабельна, владею хорошим, легким слогом. Жуткий перфекционист. Правда, еще не решила - хорошо это или плохо)) Большое количество моих статей на сайте Медбукинг http://medbooking.com/bloger/marina-sosnovskaja/page/2

Как пример, вот такие еще мои статьи

http://lovelus.com/kino/dmitrij-nagiev-biografiya-lichnaya-zhizn-foto/

http://lovelus.com/kino/biografiya-i-lichnaya-zhizn-aktrisy-ekateriny-klimovoj/

Контактные данные

Скайп: marydgayne

Я уверена, что подойду именно Вам!)