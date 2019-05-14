Делаю дизайн, который выведет ваш бизнес на новый уровень!

Здравствуйте.

Меня зовут Наталия. Я — веб-дизайнер. И я отношусь к числу тех счастливых людей, которые любят свою работу. Мои личные качества это ответственность, желание помочь и быть полезной. Для меня важно, чтобы мои работы удовлетворяли не только Вас, но и меня.

Какие работы я выполняю:

- Скетчинг и прототипирование

- Логотипы, баннеры, визитки

- Landing Page (полный цикл работ)

- Дизайн сайтов

- Дизайн интернет-магазинов

- Адаптивный веб-дизайн

Партнер:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Интеграция с CMF/CMS MODX

В работе ценю честность, ответственность и оперативность.

Свяжитесь со мной для нашего плодотворного сотрудничества:

https://dribbble.com/MelArts / https://freelance.ru/MelArt | Мое портфолио

[email protected] | Почта

https://vk.com/id19358282 | Вконтакте

https://www.facebook.com/natasha.gavrichenko | Facebook

https://www.instagram.com/nataliamelekhavets | Instagram личный

https://www.instagram.com/melartgroup/ | Instagram с портфолио

[email protected] (Natallia Gavrichenko-Melekh) | Skype