Наталья Мелеховец MelekhavetsMelekhavets
Здравствуйте.
Меня зовут Наталия. Я — веб-дизайнер. И я отношусь к числу тех счастливых людей, которые любят свою работу. Мои личные качества это ответственность, желание помочь и быть полезной. Для меня важно, чтобы мои работы удовлетворяли не только Вас, но и меня.
Какие работы я выполняю:
- Скетчинг и прототипирование
- Логотипы, баннеры, визитки
- Landing Page (полный цикл работ)
- Дизайн сайтов
- Дизайн интернет-магазинов
- Адаптивный веб-дизайн
Партнер:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Интеграция с CMF/CMS MODX
В работе ценю честность, ответственность и оперативность.
Свяжитесь со мной для нашего плодотворного сотрудничества:
https://dribbble.com/MelArts / https://freelance.ru/MelArt | Мое портфолио
[email protected] | Почта
https://vk.com/id19358282 | Вконтакте
https://www.facebook.com/natasha.gavrichenko | Facebook
https://www.instagram.com/nataliamelekhavets | Instagram личный
https://www.instagram.com/melartgroup/ | Instagram с портфолио
[email protected] (Natallia Gavrichenko-Melekh) | Skype
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