Мелешко Татьяна Николаевна
Возраст 42 года
Замужем
Область деятельности: Наука / Образование
Специализация: Экономика/Менеджмент, Преподаватель вуза
Опыт работы: от 3 - 5 лет Образование: Высшее
На рынке образования существует немало фирм, предоставляющих услуги по выполнению курсовых
и дипломных на заказ. Для студента не возникает проблем в выборе агентства по предоставлению услуг
в области написания студенческих работ.
Но не каждый может позволить себе оплатить всё возрастающую по стоимости услугу, а просто скачать
реферат или курсовую с сети студент тоже не может, так как преподаватель, скорее всего,
уже наизусть знает все работы, выложенные бесплатно в Интернет или скачанные с дисков.
Здесь будут приходить на помощь я, предлагаю качественное и быстрое выполнение любой нужной
Вам студенческой работы, начиная от контрольной и заканчивая дипломной и диссертацией.
студентам часто не хватает времени на написание,так что я с радостью готова вам помогать.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Знание ПК (Word, Excel, PowerPoint), высокая скорость печати.
Знание иностранного языка на базовом уровне.
Умение работать с большим объемом информации.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Пунктуальность, исполнительность, внимательность‚ активность, наблюдательность. Стремление к повышению профессионального уровня. Способность рассмотреть проблему с разных сторон.