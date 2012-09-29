Татьяна Николаевна,Опыт 5 лет, Помощь в написание студенческих работ.

Мелешко Татьяна Николаевна

Возраст 42 года

Замужем

Область деятельности: Наука / Образование

Специализация: Экономика/Менеджмент, Преподаватель вуза

Опыт работы: от 3 - 5 лет Образование: Высшее

На рынке образования существует немало фирм, предоставляющих услуги по выполнению курсовых

и дипломных на заказ. Для студента не возникает проблем в выборе агентства по предоставлению услуг

в области написания студенческих работ.

Но не каждый может позволить себе оплатить всё возрастающую по стоимости услугу, а просто скачать

реферат или курсовую с сети студент тоже не может, так как преподаватель, скорее всего,

уже наизусть знает все работы, выложенные бесплатно в Интернет или скачанные с дисков.

Здесь будут приходить на помощь я, предлагаю качественное и быстрое выполнение любой нужной

Вам студенческой работы, начиная от контрольной и заканчивая дипломной и диссертацией.

студентам часто не хватает времени на написание,так что я с радостью готова вам помогать.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Знание ПК (Word, Excel, PowerPoint), высокая скорость печати.

Знание иностранного языка на базовом уровне.

Умение работать с большим объемом информации.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Пунктуальность, исполнительность, внимательность‚ активность, наблюдательность. Стремление к повышению профессионального уровня. Способность рассмотреть проблему с разных сторон.