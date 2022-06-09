Юрист по недвижимости

Юрист по недвижимости (проведено более 500 сделок с недвижимостью) Образование:1)  Московская государственная юридическая академия имени О.Е Кутафина( МГЮА)Услуги:✅полное юридическое сопровождение Вашей сделки с недвижимостью✅проверка чистоты объекта недвижимости (аресты, обременения)проверка собственника объекта)По результатам проверки выдаю ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОТЧЕТ) с подробными разъяснениями всевозможных рисков, выводами и рекомендациями.✅составление всех необходимых документов для Вашей сделки купли-продажи недвижимости✅оформление сделки по ипотеке✅продажа доли в квартире или доме✅помощь в покупке квартиры ✅помощь при аренде недвижимости

✅оценка рисков банкротства, покупка с торгов.

И это не полный список, того с чем я могла быть Вам полезна! Пишите, буду рада Вам помочь