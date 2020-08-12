Melissa1415

Добрый день!
Меня зовут Мария, занимаюсь творческой деятельностью 8 лет
Училась в МГХПА им. С. Г. Строганова
Что я предлагаю:- разработка логотипов
- фирменный стиль - дизайн раздаточного материала ( буклеты, листовки, визитки)
- дизайн входной группы (вывески магазинов, витрины)
- любая полиграфия
- картины (интерьерные, модульные, портреты в стиле поп-арт и т.п.)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание
2. Оговаривание стоимости и сроков выполнения работы
3. В течении утвержденного срока я предоставляю эскизную часть на согласование
4. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость
5. Согласование работы
6. Оплата
7. Отправка исходников
8. Обмен отзывами;)
Со своей стороны гарантирую ответственность, нестандартный подход, качество работы и строгое соблюдение сроков. Готова работать с другими исполнителями.
Все исходники предоставляю заказчику
:)