Melissa1415

Графический дизайн, картины на заказ, ретушь фотографий

Добрый день!

Меня зовут Мария, занимаюсь творческой деятельностью 8 лет

Училась в МГХПА им. С. Г. Строганова

Что я предлагаю:

- разработка логотипов

- фирменный стиль - дизайн раздаточного материала ( буклеты, листовки, визитки)

- дизайн входной группы (вывески магазинов, витрины)

- любая полиграфия

- картины (интерьерные, модульные, портреты в стиле поп-арт и т.п.)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание

2. Оговаривание стоимости и сроков выполнения работы

3. В течении утвержденного срока я предоставляю эскизную часть на согласование

4. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость

5. Согласование работы

6. Оплата

7. Отправка исходников

8. Обмен отзывами;)

Со своей стороны гарантирую ответственность, нестандартный подход, качество работы и строгое соблюдение сроков. Готова работать с другими исполнителями.

Все исходники предоставляю заказчику

:)