Mellnikow

Николай Mellnikow

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеомонтаж

Обожаю видеомонтаж и стараюсь постоянно прогрессировать и развиваться. Поэтому вы можете быть уверены, что к выполнение работы я отнесусь со всей ответственностью.

• Монтаж полного рекламных роликов

• Монтаж блогов и видео для соцсетей

• Монтаж семейных видео

• Монтаж полного свадебного клипа 

• Монтаж короткого свадебного клипа длиной 3-5 минут 

• Создание слайд-шоу из фотографий 

• CleanUp, цветокоррекция, стабилизация, работа со звуком. 

Монтирую В Premiere Pro и After Effects. 