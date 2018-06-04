Видеомонтаж

Обожаю видеомонтаж и стараюсь постоянно прогрессировать и развиваться. Поэтому вы можете быть уверены, что к выполнение работы я отнесусь со всей ответственностью.

• Монтаж полного рекламных роликов

• Монтаж блогов и видео для соцсетей

• Монтаж семейных видео

• Монтаж полного свадебного клипа

• Монтаж короткого свадебного клипа длиной 3-5 минут

• Создание слайд-шоу из фотографий

• CleanUp, цветокоррекция, стабилизация, работа со звуком.

Монтирую В Premiere Pro и After Effects.