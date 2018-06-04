Видеомонтаж
Обожаю видеомонтаж и стараюсь постоянно прогрессировать и развиваться. Поэтому вы можете быть уверены, что к выполнение работы я отнесусь со всей ответственностью.
• Монтаж полного рекламных роликов
• Монтаж блогов и видео для соцсетей
• Монтаж семейных видео
• Монтаж полного свадебного клипа
• Монтаж короткого свадебного клипа длиной 3-5 минут
• Создание слайд-шоу из фотографий
• CleanUp, цветокоррекция, стабилизация, работа со звуком.
Монтирую В Premiere Pro и After Effects.
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