Переводчик итальянского языка

ОБРАЗОВАНИЕ

1993 - 1998 гг. - ГКА им. Маймонида (Санкт-Петербург)

Факультет Социальной медицины

Специализация: Медицинский психолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2000 г. - Курсы повышения квалификации при МАПО (Санкт-Петербург)

Сексология и сексопатология

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Итальянский язык - свободно, уровень носителя (с 2002 г. проживаю в Италии)

Английский язык - уверенно.

Предпочтительная тематика переводов:

художественная литература, тексты общей тематики, медицинские и психологические, юридические тексты.

ОПЫТ РАБОТЫ

С 2002 г. по настояшее время - фрилансер

Психотерапия и консультирование.

Переводы с\на итальянский язык; уроки русского языка для итальянцев и итальянского – для русских.

1999 - 2002 г. - частная практика + преподавание на языковых курсах (английский – в НОУ «Союз педагогов»; итальянский – на курсах при авиатехническом колледже).

1997 - 1999 гг. - Клиника неврозов (Санкт-Петербург)

Психолог, психотерапевт

1996 - 1997 гг. - Средняя школа № 579 (Санкт-Петербург)

Педагог-психолог

УЧАСТИЕ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

- Перевод с итальянского на русский технической документации по производству холодильников и стиральных машин для Завода СПУ (1992 г.). Последовательный перевод переговоров.

- Переводы книг по психологии и психоанализу с английского для библиотеки ГЕА им. Маймонида; последовательный перевод с английского лекций и супервизий (1993 – 1998 гг.).

- Письменный перевод с итальянского всей медицинской документации и устный последовательный перевод презентаций и переговоров для фирмы MASPI Line (Санкт-Петербург; 2000 – 2002 гг.). Специализация - мезотерапия.

- Перевод с итальянского для частного лица двух книг (2000 - 2001 гг.):

Marina Boagno «Franco Corelli: Un uomo, una voce»

Giuseppe Di Stefano «Memorie di un tenore»

- Перевод с итальянского на английский сайта www.antichisaporitaliani.com (2002 г.)

- Перевод с итальянского и староитальянского материалов для сайта «Монсальват» (www.monsalvat.globalfolio.net/) – 2007 – 2010 гг.

- С 2008 года постоянно сотрудничаю с московским бюро переводов медицинской документации MedSolution.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уверенный пользователь ПК.

Абсолютная грамотность.

Имею неограниченный доступ к Интернету.

Переведенные на итальянский тексты при необходимости проверяются носителем языка.

Объем переводов: 7 – 10 страниц в день (c итальянского на русский), 3 – 5 страниц (с русского на итальянский).

С образцами моих переводов Вы можете ознакомиться на портале «Монсальват» в разделе «Наши авторы», а также – на моем персональном сайте, все переводы на котором выполнены мной.

РАСЦЕНКИ

Письменный перевод за лист (1800 знаков с пробелами выходного текста)

- С итальянского на русский – 5 евро

- С русского на итальянский – 8 евро

- Устный последовательный перевод (итальянский – русский – итальянский) и услуги сопровождения в провинции Лечче (Италия) – 50 евро в час.