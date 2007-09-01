Опыт работы

Редактор ленты новостей (удаленная работа)

с 09.2013 по 01.05.2016 (2 года 8 месяцев)

ООО «Мегапрайм груп»

Работа с новостями, лентой новостей, партнерскими программами.

Контент-менеджер; Менеджер проекта; Руководитель проекта (удаленная работа)

с 10.2009 по 12.2015 (6 лет 3 месяц)

Первый Международный Портал Вебинаров (webinary.com.ua, portalwebinarov.com)

От наполнения сайтов информацией, модерации вебинаров, разработки графических материалов, верстки журналов и страниц в интернете, до организации работы сотрудников, организации вебинаров, тренингов, конференций, работы с клиентами, партнерами и тренерами.

Образование

Высшее

с 09.2007 по 06.2012

Хмельницкий институт конструирования и моделирования швейных изделий, Конструктор-технолог швейных изделий, Хмельницкий.

Навыки работы с компьютером, ПО

Опыт работы с ПК (MS Windows 95/98/2000/XP/7,8, MS Office, интернет, почта);

Базовые знания HTML, CSS, PHP, JS;

Знание и опыт работы с графическими редакторами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign; Corell Draw; САПР AutoCAD;

Опыт работы с различными CMS.

Английский язык — средний

Украинский язык — эксперт

Русский язык — эксперт

Рекомендации

Пенкова Екатерина Ивановна (Первый Международный Портал Вебинаров)

тел.: (097) 90-29-107, [email protected]

Личные качества:

- быстрая обучаемость;

- ответственность;

- исполнительность;

- организаторские способности;

Эл. почта: [email protected]

Skype: melnyk.irina