Опыт работы
Редактор ленты новостей (удаленная работа)
с 09.2013 по 01.05.2016 (2 года 8 месяцев)
ООО «Мегапрайм груп»
Работа с новостями, лентой новостей, партнерскими программами.
Контент-менеджер; Менеджер проекта; Руководитель проекта (удаленная работа)
с 10.2009 по 12.2015 (6 лет 3 месяц)
Первый Международный Портал Вебинаров (webinary.com.ua, portalwebinarov.com)
От наполнения сайтов информацией, модерации вебинаров, разработки графических материалов, верстки журналов и страниц в интернете, до организации работы сотрудников, организации вебинаров, тренингов, конференций, работы с клиентами, партнерами и тренерами.
Образование
Высшее
с 09.2007 по 06.2012
Хмельницкий институт конструирования и моделирования швейных изделий, Конструктор-технолог швейных изделий, Хмельницкий.
Навыки работы с компьютером, ПО
- Опыт работы с ПК (MS Windows 95/98/2000/XP/7,8, MS Office, интернет, почта);
- Базовые знания HTML, CSS, PHP, JS;
- Знание и опыт работы с графическими редакторами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign; Corell Draw; САПР AutoCAD;
- Опыт работы с различными CMS.
Английский язык — средний
Украинский язык — эксперт
Русский язык — эксперт
Рекомендации
Пенкова Екатерина Ивановна (Первый Международный Портал Вебинаров)
тел.: (097) 90-29-107, [email protected]
Личные качества:
- быстрая обучаемость;
- ответственность;
- исполнительность;
- организаторские способности;
Эл. почта: [email protected]
Skype: melnyk.irina