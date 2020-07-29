Melodic_fawn

Дизайн гайдов,чек-листов,афиш и трекеров,по вашему желанию,с вашим текстом

Мне 19 лет. Учусь в институте в городе Гатчина,Лен.область. Помимо обучения люблю заниматься дизайном. Окончила художественную школу с отличием. В свободное время продумываю различные дизайны, начиная с афиш, заканчивая дизайном интерьера. Готова выполнить такие заказы, как гайды,чек-листы,трекеры,афиши, при этом обговаривая ваши предпочтения (цвет,вид,текст). Очень быстро учусь и буду рада попробовать себя в чем-то новом!)