Архитектор

Плешинец Виталий Иванович

Контактная информация: тел. -80630581296

mail – [email protected]

портфолио - http://vitalpl.spaces.live.com

Дата рождения: 02 сентября 1974 г.

Опыт работы:

• С 2004 по 2008, в ООО «Интерпроект» г. Киев (Проектное бюро) на должности Ведущий архитектор, ГАП

• Функциональные обязанности: разработка объектов жилой и общественной среды, генплан, планы, фасады, стадии ПП, П, РП. Выдача документации по объектам, создание демонстрационного материала, защита на градсовете, прохождение экспертизы.

• В этой должности разрабатывал такие объекты:

• Проект жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями на ул. Головатого,76в в г. Борисполь;

• Проектные предложения по торгово-развлекательному комплексу с встроенными офисными помещениями и автостоянками по ул. Закревского,42а в Киеве;

• Проект жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями и 2х уровневым подземным паркингом;

• Проекты жилых домов со встроено-пристроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Приречная, 17, 19 в Киеве;

• Проект жилого комплекса «Изумрудный» ул. Механизаторов, 2 г. Киев;

• Проект жилого комплекса «Место мечты» на пересечении просп. Победы и ул. Индустриальной в Киеве (реализован).

• Проектировал и разрабатывал ряд индивидуальных домов: от маленьких загородных коттеджей, до больших вилл (2,500 – 3,000 м2)

• С 2000 года по 2004, на должности Архитектор. Участвовал в разработках проектной и рабочей документации в объектах: Реконструкция с надстройкой жилого дома по ул. Франко,24 , Реконструкция с надстройкой жилого дома по ул. Федорова , Промышленный комплекс «Белла-Центр» в г. Березань , Жилой комплекс по ул. Дмитриевская,46-56. Все объекты реализованы

• С 1999 года по 2000, работал в ООО «Энран-Акрос» г. Киев на должности дизайнера мебели

Образование:

• Высшее - Техническое

• «Киевский национальный университет строительства и архитектуры», специальность «Проектирование жилых и общественных зданий и сооружений» (Закончил в 1999).

Дополнительные сведения:

• Ответственный, энергичный, общительный, собран и целеустремлён, легко обучаюсь новому;

• Владение ПК, специализированные программы: AutoCAD. Project Studio, SPDS, ArchiCAD, 3D Max, SketchUp ;

Цели: создание архитектуры высокого качества, творческая реализация, достойная оплата