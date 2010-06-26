Плешинец Виталий Иванович
Контактная информация: тел. -80630581296
mail – [email protected]
портфолио - http://vitalpl.spaces.live.com
Дата рождения: 02 сентября 1974 г.
Опыт работы:
• С 2004 по 2008, в ООО «Интерпроект» г. Киев (Проектное бюро) на должности Ведущий архитектор, ГАП
• Функциональные обязанности: разработка объектов жилой и общественной среды, генплан, планы, фасады, стадии ПП, П, РП. Выдача документации по объектам, создание демонстрационного материала, защита на градсовете, прохождение экспертизы.
• В этой должности разрабатывал такие объекты:
• Проект жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями на ул. Головатого,76в в г. Борисполь;
• Проектные предложения по торгово-развлекательному комплексу с встроенными офисными помещениями и автостоянками по ул. Закревского,42а в Киеве;
• Проект жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями и 2х уровневым подземным паркингом;
• Проекты жилых домов со встроено-пристроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Приречная, 17, 19 в Киеве;
• Проект жилого комплекса «Изумрудный» ул. Механизаторов, 2 г. Киев;
• Проект жилого комплекса «Место мечты» на пересечении просп. Победы и ул. Индустриальной в Киеве (реализован).
• Проектировал и разрабатывал ряд индивидуальных домов: от маленьких загородных коттеджей, до больших вилл (2,500 – 3,000 м2)
• С 2000 года по 2004, на должности Архитектор. Участвовал в разработках проектной и рабочей документации в объектах: Реконструкция с надстройкой жилого дома по ул. Франко,24 , Реконструкция с надстройкой жилого дома по ул. Федорова , Промышленный комплекс «Белла-Центр» в г. Березань , Жилой комплекс по ул. Дмитриевская,46-56. Все объекты реализованы
• С 1999 года по 2000, работал в ООО «Энран-Акрос» г. Киев на должности дизайнера мебели
Образование:
• Высшее - Техническое
• «Киевский национальный университет строительства и архитектуры», специальность «Проектирование жилых и общественных зданий и сооружений» (Закончил в 1999).
Дополнительные сведения:
• Ответственный, энергичный, общительный, собран и целеустремлён, легко обучаюсь новому;
• Владение ПК, специализированные программы: AutoCAD. Project Studio, SPDS, ArchiCAD, 3D Max, SketchUp ;
Цели: создание архитектуры высокого качества, творческая реализация, достойная оплата