Графический дизайнер

Творческий человек. Готова работать быстро и качественно. Геймер (пройдено: Dishonored 1,2, Borderlands 1-3, S.T.A.L.K.E.R, Assasins Creed 1 - Syndicate, The Elder Scrolls V: Skyrim and Enderal,The Witcher 3: Wild Hunt, The Walking Dead: The Game, Mass Effect, Undertale. Hitman, Метро 2033, Metro: Last Light, Metro Exodus, Far Cry 3-5, Alan Wake, The Last of Us, Detroit: Became Human, Crysis 1-3, The Evil Within, Life is Strange 1-2, Mafia 1-3, Wolfenstein 1-2, Cuphead, Hello Neighbor, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Prey, Battlefield 1, God Of War, Sekiro: Shadows Die Twice, Alice: Madness Returns, Bioshock 1-Infinite, Heavy Rain и другие; прохожу: Doom Eternal, Observer).

Опытный пользователь ПК: пакет MS Office, Google docs., ABBYY FineReader, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro. Сейчас осваиваю Adobe Illustrator и CorelDRAW. Увлекаюсь редактированием видеоконтента. Использую видеоредактор Sony Vegas.

Учусь на графического дизайнера, хорошо рисую (могу выслать фото своих работ).

Хочу работать удаленно в сфере веб-дизайна, а лучше game-дизайна. Быстро обучаюсь.