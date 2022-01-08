Графический дизайнер

Работаю в сегменте печатной продукции.

Создаю журналы, презентации, каталоги.

У меня есть 3-летний опыт работы c успешными компаниями, таких как Росфрезер, Русский Феерверк, Bumfa Group, Лампа Бар, Medusa и многих других. Помогаю бизнесу и стараюсь вникать в задачи

Навыки:

Графический дизайн, работа с модульной сеткой, типографика, визуализация данных, обработка фотографий, подготовка к печати.

Инструменты:

Adobe InDesign (для создания макета).

Adobe Illustrator (для создания векторной графики, иллюстраций, инфографики).

Adobe Photoshop (для ретуширования и обработки фотографий, подготовки к печати).

Мои форматы:

Interactive PDF (для онлайн-версий макетов).

Print PDF (для печатных версий макетов).