Графический дизайнер
Работаю в сегменте печатной продукции.
Создаю журналы, презентации, каталоги.
У меня есть 3-летний опыт работы c успешными компаниями, таких как Росфрезер, Русский Феерверк, Bumfa Group, Лампа Бар, Medusa и многих других. Помогаю бизнесу и стараюсь вникать в задачи
Навыки:
Графический дизайн, работа с модульной сеткой, типографика, визуализация данных, обработка фотографий, подготовка к печати.
Инструменты:
Adobe InDesign (для создания макета).
Adobe Illustrator (для создания векторной графики, иллюстраций, инфографики).
Adobe Photoshop (для ретуширования и обработки фотографий, подготовки к печати).
Мои форматы:
Interactive PDF (для онлайн-версий макетов).
Print PDF (для печатных версий макетов).
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Портфолио
- Каталог для компании Русский Фейерверк168 просмотров
- Меню для ресторана BarДак181 просмотр
- Флаер для строительной компании146 просмотров
- Каталог для производителя ЧПУ165 просмотров
- Флаер для образовательной компании121 просмотр
- Флаер о морском туризме166 просмотров
- Упаковка и бренд для средств личной гигиены141 просмотр