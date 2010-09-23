Web-разработчик. Опыт в создании сложных высоконагруженных проектов (на сотни таблиц БД, до сотен Гб информации) с серьезными требованиями как к быстродействию (оптимизация запросов БД, клиент-серверного взаимодействия, кэширование данных) так и к удобству пользовательского интерфейса.

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# Работаю в команде из 3-х человек (два web-разработчика и дизайнер).

# Различные решения на готовых CMS либо уникальном "движке", написанном под нужды вашего сайта; шаблонном либо уникальном дизайне.

Уверенно, надежно и качественно выполним сайт любого уровня сложности.