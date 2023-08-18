Обо мне
Здравствуйте, меня зовут Андрей и я предоставляю услуги по веб-дизайну, а именно:
🌐 Создаю многостраничные сайты и лендинги.
🎨 Делаю презентации и баннеры для социальных сетей.
📑 Дизайню различные документы, гайды, чеклисты и прочие PDF-ки
🎞 Делаю превью для видеороликов
Прислушиваюсь к своим заказчикам и делаю все чтобы они остались довольны моей работой)
Вежливость и оперативность гарантирую!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Презентация / PR-агентствонет просмотров
- Лендинг / Дизайн интерьеров1 просмотр
Баннеры
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$3/час
от $1от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $50от 2 дней
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Презентации
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга