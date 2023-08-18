Обо мне

Здравствуйте, меня зовут Андрей и я предоставляю услуги по веб-дизайну, а именно:



🌐 Создаю многостраничные сайты и лендинги.

🎨 Делаю презентации и баннеры для социальных сетей.

📑 Дизайню различные документы, гайды, чеклисты и прочие PDF-ки

🎞 Делаю превью для видеороликов



Прислушиваюсь к своим заказчикам и делаю все чтобы они остались довольны моей работой)

Вежливость и оперативность гарантирую!