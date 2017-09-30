Memofris

Максим Memofris

 
29 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Начинающий специалист, работал только в директе. Опыт работы совсем маленький ~10 кампаний, в основном недвижимость. Но достаточно хорошо в этом разбираюсь, чтобы увеличить частоту целевых действий на сайте. 

Для сбора семантики использую лицензионный key collector. Кампании в яндексе редактирую через директ Коммандер.

Я сижу на окладе и на этом сайте только для того, чтобы набивать руку. Готов работать бесплатно или по минимальной оплате. Обращайтесь ко мне, если у вас малая развивающаяся кампания или сайт.