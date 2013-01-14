Арутюнян Армен Вагеевич
Одесса, ул. Малиновского 45
тел. 0938238110
e-mail: [email protected]
Цель:получение должности html-верстальщика
Опыт работы:
2011- наст.вр. – «2012», html-верстальщик,контент-мастер
Выполняемые обязанности:
• HTML верстка
• не сложный дизайн
• нарезка дизайна
• поддержка и обновление сайта
• сканирование и обработка изображений и текстов
• оптимизация и продвижение сайтов
2011 – «2012», html-верстальщик
Выполняемые обязанности:
• верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером
• приведение существующих интерфейсов web-приложений в соответствие с требованиями W3C Accessibility (совместно с разработчиками системы)
• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS (совместно с разработчиками системы)
• HTML-верстка PSD-макетов
• обновление существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.
• наполнение контентом
Образование:
2010-2014 – Одесский региональный институт государственного управления . Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Факультет: Менеджмент
Специальность: Менеджмент-организаций
Знания и навыки:
• отличнное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
• свободно работаю с пакетом MS Office
• дизайнерские программы: Photoshop, Bootstrap,ColorZilla,Border Radius
• HTML, CSS
• обработка изображений и составление коллажей в Adobe Photoshop
• верстка шаблонов HTML:Template
• полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения
• нарезка дизайн-макетов сайтов
• начальный дизайн сайтов
• опыт кроссброузерной верстки сложных дизайнов
• иностранные языки: английский (базовый уровень)
Дополнительная информация:
коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность