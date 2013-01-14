Верстка

Арутюнян Армен Вагеевич

Одесса, ул. Малиновского 45

тел. 0938238110

e-mail: [email protected]

Цель:получение должности html-верстальщика

Опыт работы:

2011- наст.вр. – «2012», html-верстальщик,контент-мастер

Выполняемые обязанности:

• HTML верстка

• не сложный дизайн

• нарезка дизайна

• поддержка и обновление сайта

• сканирование и обработка изображений и текстов

• оптимизация и продвижение сайтов

2011 – «2012», html-верстальщик

Выполняемые обязанности:

• верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером

• приведение существующих интерфейсов web-приложений в соответствие с требованиями W3C Accessibility (совместно с разработчиками системы)

• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS (совместно с разработчиками системы)

• HTML-верстка PSD-макетов

• обновление существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.

• наполнение контентом

Образование:

2010-2014 – Одесский региональный институт государственного управления . Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Факультет: Менеджмент

Специальность: Менеджмент-организаций

Знания и навыки:

• отличнное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя

• свободно работаю с пакетом MS Office

• дизайнерские программы: Photoshop, Bootstrap,ColorZilla,Border Radius

• HTML, CSS

• обработка изображений и составление коллажей в Adobe Photoshop

• верстка шаблонов HTML:Template

• полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения

• нарезка дизайн-макетов сайтов

• начальный дизайн сайтов

• опыт кроссброузерной верстки сложных дизайнов

• иностранные языки: английский (базовый уровень)

Дополнительная информация:

коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность