Аккаунт менеджер маркетплейсов

Прохожу серьезное обучение сейчас по работе на маркетплейсе WB. Откровенно говоря, мне нужен опыт, а вам окажу помощь в ведении личного аккаунта. С радостью приступлю к работе, на ваших условиях. Гарантирую качество выполненных работ, найду и укажу на все ошибки, если они имеются. Не проходите мимо, я именно тот человек, кто сможет поднять ваши карточки в ТОП Помощь в регистрации на WB Partners Создание карточки товара на WB Ценообразование SEO-оптимизация Формирование этикеток  Планирование поставок на WB Отслеживание акций и согласование скидок Продвижение, выведение карточки товара в ТОП Работа с отзывами и вопросами клиентов Работа с дефицитом и листом ожидания 🤝 Буду рада сотрудничеству.