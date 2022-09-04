Menedger_market

Ищу опыт работы в сфере маркетплейсов, SEO и др.

Имею диплом о высшем образовании в сфере маркетинга

Интересно все, что связано с маркетплейсами, буду благодарна за любой опыт.

В чем могу быть полезна:1. Работа с карточками товаров - Заполнение новых карточек товара;- Редактирование имеющихся карточек товара;- SEO- оптимизация наименования и описания для увеличения продаж (подбор ключевых слов - Wordstat, MPstat- ТЗ по инфографике2. Анализ конкурентов и ниши, с помощью сервисов аналитики и внутренней информации WB 3. АВС- анализ продаж (на основании отчета о продажах) 4. Аудит бренда - анализ вашего магазина, выявление недочетов в карточках 5. Разработка стратегии продвижения, с помощью внутренней и внешней рекламы, самовыкупов Готова к прохождению тестовых заданий и обучению со стороны поставщика