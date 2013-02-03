Mennon_Helder

Хелдер Меннон Mennon_Helder

 
47 летБолгария/Плевен
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Копирайт, рерайт, постинг, фотомонтаж, работы по психологии и истории.

Работы не боюсь. Работу свою люблю. (© Остап Сулейманович Берта-Мария Бендер-бей)

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Мои статьи: http://fotomontazh.ucoz.ru/publ/moi_stati/10

Фотомонтаж: http://fotomontazh.ucoz.ru/photo

Постинг: http://judge24.livejournal.com/ - комментарии по чти ко всем статьям.

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