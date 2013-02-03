Хелдер Меннон Mennon_HelderMennon_Helder
47 летБолгария/Плевен
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Копирайт, рерайт, постинг, фотомонтаж, работы по психологии и истории.
Работы не боюсь. Работу свою люблю. (© Остап Сулейманович Берта-Мария Бендер-бей)
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Мои статьи: http://fotomontazh.ucoz.ru/publ/moi_stati/10
Фотомонтаж: http://fotomontazh.ucoz.ru/photo
Постинг: http://judge24.livejournal.com/ - комментарии по чти ко всем статьям.
Портфолио
- Как самому сделать анимированную картинку.166 просмотров
- Сто эпох инспектора ОС148 просмотров
- Школьник! Донеси на свою семью!178 просмотров
- Русский ген.175 просмотров
- Русские научили Европу мыться.262 просмотра
- На русском языке говорил весь мир.187 просмотров
- Средства массовой информации кодируют на самоубийс150 просмотров
- Warhammer и S.T.A.L.K.E.R. – пророки будущего?190 просмотров
- Юзербар104 просмотра
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