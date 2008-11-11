1С:Опыт работы более года.

-1С:Предприятие 8.0/8.1-разработка/изменение конфигураций. Знание "1С:Бухгалтерия","1С:Зарплата и Управление персоналом".Установка и сопровождение данных продуктов,поддержка пользователей, консалтинг по применению.

-Написание конфигураций "с нуля", для платформ 8.0/8.1,

Система Электронного Документаоборота(СЭД) на базе 8.1(Сканирование, Версионность документа, устанвка любых доп. реквизитов документу на усмотрение пользователя,поиск как по основным, так и по доп.реквизитам,Групповая Печать, разделение По пакетам документов,Система распределения по пачкам, система местоположения документов,предпросмотр отсканненных версий в виде ресунков:зум,изменение размеров, яркость , контрастность,печать с изменениями данной копии).

-Написание различного вида обработок для платформ 8.0/8.1,

Отчеты разного рода(Строго по ТЗ,любые виды).(отсрочка по платежам контрагентам, Занятые штатные единицы С детализацией по каждому сотруднику/физлицу организации/подразделения)

Обработки автоматизаци некоторых процессов, например: Выгрузка и загрузка данных из Excel,XML, и различных внешних источников(Также необходимо ТЗ)

Обработка Печпть документов: Позволяет пользовотелю самостоятельно создавать печатные формы, для любых документов из платформ 8.1/8.0, с вставкой реквизитов этих документов на печатную форму ввиде Спец.надписи. Редактирование как вида текста набранного пользователем, так и Спец.надписей. Вставка в печатную форму Табличных частей документа ,если такие присутствуют в документе, с выбором колонок для печати. Сохранение печатных форм в виде шаблонов, для однотипных документов Либо в самом 1С: предприятии, либо ввиде XML документа, Контроль версий как для кнкретного документа, так и для конкретного типа документов.

Языки высокого уровня:

-С/С++, включая классы и методы: MFC,WinAPI32,STL

-Pascal/Delphi(6,7,8)

-Assembler MASM/TASM;

-Технологии ActiveX,OLE Automation, WSH

-Java/JavaScript

БД

-MS SQL Sever\MS SQL- Администрирование/Разработка.

Контактная информация:

-ICQ: 319503519

-email: Meno_1_9@ mail.ru

-Контактный телефон:8(4725) 24-77-39.(звонки строго по предварительной договоренности)