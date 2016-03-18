Программирование ActionScript 3.0 + JavaScript. Разработка игр

Программист ActionScript 3.0, Java, JavaScript

C++, JavaScript

2007 – 2010 Интерактивные онлайн приложения.

ActionScript 3.0

2010 – 2013 Разработка flash игр для порталов и социальных сетей.

Примеры игр:

1. http://www.mofunzone.com/online_games/furry_fights.shtml

2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tNkSpardUCo

3. http://vk.com/app3940000

4. http://www.youtube.com/watch?v=0e5bQWYUdGI

Геймдизайн, программирование, арт (кроме фона).

Профессиональные навыки.

Навыки работы с компьютером, ПО и технологии:

Adobe Flash CS 3-5.5, FlashDevelop, Box2D, C++ Builder, HTML, Perl, UML, MySQL, SVN,

Design Pattern, XML, JSON.

Assembler – Эксперт, 3 года назад, 4 года опыта.

ActionScript 3.0 – Эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.

JavaScript – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

C++ – Средний, 2 года назад, 7 лет опыта.

PHP – Средний, 4 года опыта.

Java – Начальный уровень, менее 1 года.

Владение языками:

Английский технический — эксперт

Украинский — эксперт

Дополнительная информация:

Коммуникабельный, ответственный, инициативный, внимательный, имею аналитический склад ума, очень быстро обучаюсь. Опыт работы удаленно в команде.