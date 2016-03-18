Программист ActionScript 3.0, Java, JavaScript
C++, JavaScript
2007 – 2010 Интерактивные онлайн приложения.
ActionScript 3.0
2010 – 2013 Разработка flash игр для порталов и социальных сетей.
Примеры игр:
1. http://www.mofunzone.com/online_games/furry_fights.shtml
2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tNkSpardUCo
4. http://www.youtube.com/watch?v=0e5bQWYUdGI
Геймдизайн, программирование, арт (кроме фона).
Профессиональные навыки.
Навыки работы с компьютером, ПО и технологии:
Adobe Flash CS 3-5.5, FlashDevelop, Box2D, C++ Builder, HTML, Perl, UML, MySQL, SVN,
Design Pattern, XML, JSON.
Assembler – Эксперт, 3 года назад, 4 года опыта.
ActionScript 3.0 – Эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.
JavaScript – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
C++ – Средний, 2 года назад, 7 лет опыта.
PHP – Средний, 4 года опыта.
Java – Начальный уровень, менее 1 года.
Владение языками:
Английский технический — эксперт
Украинский — эксперт
Дополнительная информация:
Коммуникабельный, ответственный, инициативный, внимательный, имею аналитический склад ума, очень быстро обучаюсь. Опыт работы удаленно в команде.