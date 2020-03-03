Merkulenkova

ЭКСПЕРТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТОВ. Уже больше 2-х радую клиентов и выполняю заказы по разработке и созданию бизнес-сайтов на Tilda, лендингов, РСЯ

- Настраиваю рекламные компании в Яндекс Директах ( РСЯ )

- Разрабатываю ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ логотип

ПОРТФОЛИО:

Клининг Московская область http://hcleaning.ru

Сайт продажи детских книг https://knigozamok.ru/

Сайт бух услуг Краснодар http://a-buh.com

Эпиляция Петербург http://nbt-studio.ru/

Строительство печейHttps://Pech-dom.com

АстромедицинаHttps://komuzdorovo.ru

Центр бурового оборудования Краснодарhttp://c-b-o.ru/

Сайт гостиницы квартирного типа НадымHTTP://89hotel.ru/

Интернет-бутик цветочного магазина Омскhttp://azalea-omsk.ru

Сайт кровельных материалов Краснодар https://stroyterminal93.ru/

РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50% ОТ ВСЕЙ СУММЫ