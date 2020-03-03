Merkulenkova

Юлия Меркуленкова MerkulenkovaMerkulenkova
24 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ЭКСПЕРТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТОВ. Уже больше 2-х радую клиентов и выполняю заказы по разработке и созданию бизнес-сайтов на Tilda, лендингов, РСЯ
- Настраиваю рекламные компании в Яндекс Директах ( РСЯ )
- Разрабатываю ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ логотип
ПОРТФОЛИО:
Клининг Московская область http://hcleaning.ru
Сайт продажи детских книг https://knigozamok.ru/
Сайт бух услуг Краснодар http://a-buh.com
Эпиляция Петербург http://nbt-studio.ru/
Строительство печейHttps://Pech-dom.com
АстромедицинаHttps://komuzdorovo.ru
Центр бурового оборудования Краснодарhttp://c-b-o.ru/
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Интернет-бутик цветочного магазина Омскhttp://azalea-omsk.ru
Сайт кровельных материалов Краснодар https://stroyterminal93.ru/
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