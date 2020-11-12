Merkulova_Direkt

Настройка рекламы в Яндекс.Директ (ПОИСК, РСЯ, Ретаргетинг), GoogleAdwords (ПОИСК, КМС), ведение. Создание Турбо-сайта или LandingePage на Tilda, адаптированные под любые устройства.
Профессиональные навыки:
1. Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
1.1 Анализ целевой аудитории.
1.2 Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).
1.3 Анализ конкурентов.
1.4 Анализ спроса и сезонности.
1.5 Анализ посадочных страниц сайта
2. Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.
2.1 Сбор финансовых показателей
2.2 Декомпозиция бюджета
3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
3.1 Подготовка карты слов.
3.2 Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.
3.3 Анализ конкурентов.
3.4 Анализ спроса и сезонности.
3.5 Анализ посадочных страниц
4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
4.1 Копирайтинг.
4.2 Дизайн.
5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
5.1 Технический анализ.
5.2 Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.
6. Внедрение CRM Call Tracking
6.1 Создание аккаунта, базовые настройки.
6.2 Настройка динамического коллтрекинга.
7. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
7.1 Загрузка, настройка и запуск кампании.
7.2 Прохождение модерации.
7.3 Запуск.
8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.
8.1 Проведение анализа планируемых и фактических показателей.
8.2 Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.
Дополнительные сведения:
• Уверенный пользователь ПК: MS Office.
• Знания работы с KeyKollector.
• Продвинутый пользователь Directcommander.
• Навыки настройки Гиперлокального таргетинга.
• Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics.
• Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager.
• Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ.
• Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка.
• Знания в настройке банерной рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).
• Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.
• Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads.
• Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.