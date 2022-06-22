MerleDixon

Вячеслав Соловов MerleDixon

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

ОБО МНЕ

  • Компетентность
  • ﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
  • ﻿ ﻿Эффективность
  • ﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

  • ﻿﻿Разработка логотипа;
  • Полиграфия: плакаты, визитки, бейджи, пригласительные билеты, дипломы, флажки, купоны;
  • Фирменный стиль;
  • Наружная реклама;
  • Пресс волл;
  • Инфографика;
  • Портреты в стиле WPAP, low poly.
  • Фотомонтаж.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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  • ﻿ ﻿Обговариваем детали с заказчиком.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Вячеслав.

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