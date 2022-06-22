Вячеслав Соловов MerleDixonMerleDixon
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ОБО МНЕ
- Компетентность
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
- Эффективность
- Надёжность и пунктуальность
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- Разработка логотипа;
- Полиграфия: плакаты, визитки, бейджи, пригласительные билеты, дипломы, флажки, купоны;
- Фирменный стиль;
- Наружная реклама;
- Пресс волл;
- Инфографика;
- Портреты в стиле WPAP, low poly.
- Фотомонтаж.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Обговариваем детали с заказчиком.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- через месенджер (ватсап) +7 (922) 710-20-44
С уважением, Вячеслав.
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Портфолио
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