Merlin_ace

Привет всем! Меня зовут Сергей Маралин и я профессионально занимаюсь продвижением товаров и услуг в контекстной рекламе (Яндекс Директ).
Почему я :
- Я работаю с самыми новыми и проверенными методиками, которые позволяют увеличить прирост клиентов или продаж для ВАШЕГО бизнеса !
- Под каждую РК я подбираю свою уникальную стратегию.
- При заказе у меня полной настроки (строчной и санерной) на банерную рекламу действует СКИДКА 30%.
- Первый месяц продвижение и поддержка рекламной компании бесплатно.
Если у вас:
- мало или совсем нет клиентов;
- дорогие лиды(заявки/клиенты);
- уходит много денег;
- хотите увеличить прибыль;
- проблемы с запуском продукта и вы не знаете с чего начать,
тогда обращайтесь ко мне!
Я смогу помочь , если:
- никогда не пробовали контекстную рекламу ;
- слишком дорого обходится один клиент(одна заявка);
- предыдущая рекламная компания не оправдала ожидания(сможем обсудить адекватную стратегию , которая будет работать минимум один квартал);
- пытались настроить сами и осталось много открытых вопросов;
Чем я смогу помочь :
-продвижение товаров и услуг с помощью контекстной рекламы;
- привлечение потока новых клиентов и увеличение продаж для Вашего бизнеса;
- сопровождение рекламных кампаний, аудит текущего сайта и рекламной компании(РК);
Как я это буду делать :
- Обсуждаем план проекта
-маркетинговый анализ (анализ ниши, конкурентов, продукта, целевой аудитории, стратегия);
- определяем направления Р.К.(по которым будут собраны ключевые слова для кампаний);
- обрабатываю ключевые слова(сбор, чистка, минусация, кластеризирование, проработка операторами);
- создание продающих заголовков , текста и расширений;
- загрузка РК и прохождения модерации;
- настройка Яндекс Метрики.
Обращайтесь, я всегда открыт для новых и интересных проектов