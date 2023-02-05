Merlin_ace

Увеличу вашу прибыль до 2.5 раза при помощи контекстной рекламы

Привет всем! Меня зовут Сергей Маралин и я профессионально занимаюсь продвижением товаров и услуг в контекстной рекламе (Яндекс Директ).





Почему я :

- Я работаю с самыми новыми и проверенными методиками, которые позволяют увеличить прирост клиентов или продаж для ВАШЕГО бизнеса !

- Под каждую РК я подбираю свою уникальную стратегию.

- При заказе у меня полной настроки (строчной и санерной) на банерную рекламу действует СКИДКА 30%.

- Первый месяц продвижение и поддержка рекламной компании бесплатно.





Если у вас:

- мало или совсем нет клиентов;

- дорогие лиды(заявки/клиенты);

- уходит много денег;

- хотите увеличить прибыль;

- проблемы с запуском продукта и вы не знаете с чего начать,

тогда обращайтесь ко мне!





Я смогу помочь , если:

- никогда не пробовали контекстную рекламу ;

- слишком дорого обходится один клиент(одна заявка);

- предыдущая рекламная компания не оправдала ожидания(сможем обсудить адекватную стратегию , которая будет работать минимум один квартал);

- пытались настроить сами и осталось много открытых вопросов;





Чем я смогу помочь :

-продвижение товаров и услуг с помощью контекстной рекламы;

- привлечение потока новых клиентов и увеличение продаж для Вашего бизнеса;

- сопровождение рекламных кампаний, аудит текущего сайта и рекламной компании(РК);

Как я это буду делать :

- Обсуждаем план проекта

-маркетинговый анализ (анализ ниши, конкурентов, продукта, целевой аудитории, стратегия);

- определяем направления Р.К.(по которым будут собраны ключевые слова для кампаний);

- обрабатываю ключевые слова(сбор, чистка, минусация, кластеризирование, проработка операторами);

- создание продающих заголовков , текста и расширений;

- загрузка РК и прохождения модерации;

- настройка Яндекс Метрики.





Обращайтесь, я всегда открыт для новых и интересных проектов