Специалист по обработке фотографий. Имею большой опыт в этой области. Знаю много тонкостей и нюансов в обработке фотографий)

Привет)

Вы мне можете доверить обработку ваших фотографий.

Занимаюсь и интересуюсь я данной темой уже около пяти лет. Хорошо разбираюсь не только в фотошопе, но и в других редакторах, как, например, в приложениях для обработки фотографий на ios и на Android. Имею художественное образование и, соответственно, у меня присутствует чувство вкуса, чего может не хватать у некоторых специалистов, работающих в этой сфере. Моей "фишкой" является превращение "унылых" фотографий в тёплые и атмосферные)