Meroni

Ирина Meroni

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по обработке фотографий. Имею большой опыт в этой области. Знаю много тонкостей и нюансов в обработке фотографий)

Привет

Вы мне можете доверить  обработку ваших фотографий. 

Занимаюсь и интересуюсь я данной темой уже около пяти лет. Хорошо разбираюсь не только в фотошопе, но и в других редакторах,  как,  например,  в приложениях для обработки фотографий на ios и на Android.  Имею художественное образование и, соответственно,  у меня присутствует чувство вкуса, чего может не хватать  у некоторых специалистов,  работающих в этой сфере. Моей "фишкой" является  превращение "унылых" фотографий в тёплые и атмосферные) 