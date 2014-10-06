Мы команда контент-менеджеров.

Гарантия оперативности и качества наполнения Вашего сайта или интернет-магазина. Соблюдение всех пожеланий заказчика и соблюдение оговоренных сроков работ.

От нас:

- хорошее знание html

- хорошее знание css (достаточное для наполнения контента)

- хорошее знание Adobe Photoshop

- аккуратность и внимательность

- возможность наполнять большие объемы в сжатые сроки

- возможность выполнения срочных работ (в ночные часы, выходные и праздничные дни)

- круглосуточная связь

Что нужно, чтобы начать - Подробное ТЗ