Мы команда контент-менеджеров.
Гарантия оперативности и качества наполнения Вашего сайта или интернет-магазина. Соблюдение всех пожеланий заказчика и соблюдение оговоренных сроков работ.
От нас:
- хорошее знание html
- хорошее знание css (достаточное для наполнения контента)
- хорошее знание Adobe Photoshop
- аккуратность и внимательность
- возможность наполнять большие объемы в сжатые сроки
- возможность выполнения срочных работ (в ночные часы, выходные и праздничные дни)
- круглосуточная связь
Что нужно, чтобы начать - Подробное ТЗ
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