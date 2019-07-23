Монтаж видео/аудио

Занимаюсь монтажом и озвучиванием видео. Веду свой YouTube канал.

Опыт работы в программах Sony Vegas PRO 13, Adobe Photoshop, Adobe Audition.

Для связи со мной можно использовать мессенджеры Telegram, Whatsapp номер телефона - +79634400025

* Если данных по работам не достаточно, милости прошу на мой YouTube канал

* Ссылка на резюме

Настроен на долгосрочные сотрудничества и постоянное совершенствование навыков. Готов разбираться в вопросах любой сложности.