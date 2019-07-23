Монтаж видео/аудио
Занимаюсь монтажом и озвучиванием видео. Веду свой YouTube канал.
Опыт работы в программах Sony Vegas PRO 13, Adobe Photoshop, Adobe Audition.
Для связи со мной можно использовать мессенджеры Telegram, Whatsapp номер телефона - +79634400025
* Если данных по работам не достаточно, милости прошу на мой YouTube канал
Настроен на долгосрочные сотрудничества и постоянное совершенствование навыков. Готов разбираться в вопросах любой сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга