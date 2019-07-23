Metad

Андрей Metad

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Монтаж видео/аудио

    Занимаюсь монтажом и озвучиванием видео. Веду свой YouTube канал.

 

    Опыт работы в программах Sony Vegas PRO 13, Adobe Photoshop, Adobe Audition.

    Для связи со мной можно использовать мессенджеры Telegram, Whatsapp номер телефона - +79634400025 

 * Если данных по работам не достаточно, милости прошу на мой YouTube канал 

   * Ссылка на резюме 

   Настроен на долгосрочные сотрудничества и постоянное совершенствование навыков. Готов разбираться в вопросах любой сложности.

Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга