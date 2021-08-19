Методист | Методолог | Проектирую онлайн-курсы.

Привет, меня зовут Ксения. Я эксперт по методикам обучения и проектированию онлайн-курсов. Я та, кто сделает ваш онлайн-курс лучшим среди лучших

Мои клиенты:

Тренеры, авторы программ и курсов

Эксперты, эксперты-фрилансеры

Владельцы онлайн-школ и онлайн-предприниматели

Продюсеры

Увеличу LTV показатели вашей онлайн-школы

Увеличу доходимость учеников до конца

Упакую знания и экспертность в системный курс, который захватит рынок

Помогу отстроиться от конкурентов

Усилю мотивацию учеников на курсе

Спроектирую программу обучения

Выберу наилучший формат

Разработаю практичекие задания и бонусы

Создам систему оценки эффективности обучения

Разработаю линейку продуктов, методические материалы

Помогу с текстами для сайта, сценариями уроков и презентаций в рамках разработки курса

будет иметь вирусный эффект с мощным сарафанным радио

вызывать вспышки дофамина и инсайты у обучающихся

стимулировать выкуп следующих потоков и покупку смежных продуктов

вызывать стремление у обучающихся попасть в личное наставничество

делить жизнь обучающихся на до и после, стимулировать появление кейсов

Первая встреча для знакомства - 0р/20 мин.

Разовая консультация под запрос - 3500р/1 час

Экспресс диагностика курса + рекомендации - 5500р/1,5-2 часа

Аудит обучащей программы + план по доработке - 7500р/2 встречи по 1,5 часа

Методическое проектирование с нуля - от 35000р/курс

Доработка и улучшение онлайн-курса - от 25000р/курс

Регулярное методическое сопровождение - 30000р/мес

Методический директор онлайн-школы, EdMarket

Бизнес тренер, ДПО ВЭШ г. Екатеринбург

Бизнес коуч, ACSTH ICF, IBS

Менеджмент организаций, УрФУ г. Екатеринбург

Практическая психология, ИИППР г. Москва

17+ разработанных и запущенных онлайн-курсов

4+ года опыта создания онлайн-продуктов

2500+ часов в качестве бизнес-тренера, спикера и фасилитатора

330+ часов личных консультаций, коучинговых и менторских сессий

Работая в партнерстве с мною, вы будете спокойны за качество продукта и результаты учеников ваших курсов. Готова обсудить детали на первой безоплатной встрече и начать поддерживать вас в создании результативного обучения.