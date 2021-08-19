MetoDolog

Ксения MetoDolog

 
39 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Методист | Методолог | Проектирую онлайн-курсы.

Привет, меня зовут Ксения. Я эксперт по методикам обучения и проектированию онлайн-курсов. Я та, кто сделает ваш онлайн-курс лучшим среди лучших

Мои клиенты:

  • Тренеры, авторы программ и курсов
  • Эксперты, эксперты-фрилансеры
  • Владельцы онлайн-школ и онлайн-предприниматели
  • Продюсеры
Что именно я полезна как профессиональный методолог:

  • Увеличу LTV показатели вашей онлайн-школы
  • Увеличу доходимость учеников до конца
  • Упакую знания и экспертность в системный курс, который захватит рынок
  • Помогу отстроиться от конкурентов
  • Усилю мотивацию учеников на курсе
  • Спроектирую программу обучения
  • Выберу наилучший формат
  • Разработаю практичекие задания и бонусы
  • Создам систему оценки эффективности обучения
  • Разработаю линейку продуктов, методические материалы
  • Помогу с текстами для сайта, сценариями уроков и презентаций в рамках разработки курса
В результате сотрудничества со мною вы получить обучающий онлайн-продукт, который:

  • будет иметь вирусный эффект с мощным сарафанным радио
  • вызывать вспышки дофамина и инсайты у обучающихся
  • стимулировать выкуп следующих потоков и покупку смежных продуктов
  • вызывать стремление у обучающихся попасть в личное наставничество
  • делить жизнь обучающихся на до и после, стимулировать появление кейсов
Форматы работы:

  • Первая встреча для знакомства - 0р/20 мин.
  • Разовая консультация под запрос - 3500р/1 час
  • Экспресс диагностика курса + рекомендации - 5500р/1,5-2 часа
  • Аудит обучащей программы + план по доработке - 7500р/2 встречи по 1,5 часа
  • Методическое проектирование с нуля - от 35000р/курс
  • Доработка и улучшение онлайн-курса - от 25000р/курс
  • Регулярное методическое сопровождение - 30000р/мес
Дипломы об образовании:

  • Методический директор онлайн-школы, EdMarket
  • Бизнес тренер, ДПО ВЭШ г. Екатеринбург
  • Бизнес коуч, ACSTH ICF, IBS
  • Менеджмент организаций, УрФУ г. Екатеринбург
  • Практическая психология, ИИППР г. Москва
Опыт в цифрах:

  • 17+ разработанных и запущенных онлайн-курсов
  • 4+ года опыта создания онлайн-продуктов
  • 2500+ часов в качестве бизнес-тренера, спикера и фасилитатора
  • 330+ часов личных консультаций, коучинговых и менторских сессий
Работая в партнерстве с мною, вы будете спокойны за качество продукта и результаты учеников ваших курсов. Готова обсудить детали на первой безоплатной встрече и начать поддерживать вас в создании результативного обучения.
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