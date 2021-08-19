Методист | Методолог | Проектирую онлайн-курсы.
Привет, меня зовут Ксения. Я эксперт по методикам обучения и проектированию онлайн-курсов. Я та, кто сделает ваш онлайн-курс лучшим среди лучших
Мои клиенты:
- Тренеры, авторы программ и курсов
- Эксперты, эксперты-фрилансеры
- Владельцы онлайн-школ и онлайн-предприниматели
- Продюсеры
- Увеличу LTV показатели вашей онлайн-школы
- Увеличу доходимость учеников до конца
- Упакую знания и экспертность в системный курс, который захватит рынок
- Помогу отстроиться от конкурентов
- Усилю мотивацию учеников на курсе
- Спроектирую программу обучения
- Выберу наилучший формат
- Разработаю практичекие задания и бонусы
- Создам систему оценки эффективности обучения
- Разработаю линейку продуктов, методические материалы
- Помогу с текстами для сайта, сценариями уроков и презентаций в рамках разработки курса
- будет иметь вирусный эффект с мощным сарафанным радио
- вызывать вспышки дофамина и инсайты у обучающихся
- стимулировать выкуп следующих потоков и покупку смежных продуктов
- вызывать стремление у обучающихся попасть в личное наставничество
- делить жизнь обучающихся на до и после, стимулировать появление кейсов
- Первая встреча для знакомства - 0р/20 мин.
- Разовая консультация под запрос - 3500р/1 час
- Экспресс диагностика курса + рекомендации - 5500р/1,5-2 часа
- Аудит обучащей программы + план по доработке - 7500р/2 встречи по 1,5 часа
- Методическое проектирование с нуля - от 35000р/курс
- Доработка и улучшение онлайн-курса - от 25000р/курс
- Регулярное методическое сопровождение - 30000р/мес
- Методический директор онлайн-школы, EdMarket
- Бизнес тренер, ДПО ВЭШ г. Екатеринбург
- Бизнес коуч, ACSTH ICF, IBS
- Менеджмент организаций, УрФУ г. Екатеринбург
- Практическая психология, ИИППР г. Москва
- 17+ разработанных и запущенных онлайн-курсов
- 4+ года опыта создания онлайн-продуктов
- 2500+ часов в качестве бизнес-тренера, спикера и фасилитатора
- 330+ часов личных консультаций, коучинговых и менторских сессий
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