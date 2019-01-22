Не Женат, детей нет. Имею активную жизненную позицию, без вредных привычек (кроме сигарет), уважительно отношусь к спорту. Оптимистично вижу свое будущее.
По сути новатор - исследователь. Профессионально деформирован в креативном плане.
Портфолио работы:
https://www.behance.net/metrik_79
Мой биханс
https://dribbble.com/metrik_79
Мой Дриббл
Ищу работу ведущим дизайнером - дизайнером интерфейсов (лучше всего на сервис) или арт-директором. Возможна работа проект-менеджером или консультантом в дизайн работе.
Придерживаюсь объективных фактов в оценках и суждениях, превалирует критическое мышление. Постановка и достижение целей. Общителен, чувствую себя комфортно в дружном коллективе, страдаю порой трудоголией
(но без фанатизма)
Всегда Готов к сотрудничеству и большим проектам!
Мои основные рабочие инструменты:
Adobe PS AI XD ID LR AU + Скетч + Figma
Предпочитаю работать на моем Macbook PRO 15''
Конфиденциальность проектов гарантирую
Квалификация:
- Веб-дизайнер (Сайты-Интерфейсы-Промо)
Hight Middle-Lead designer
(магазины - сайты - лендосы и CMS системы и UI модули)
- Дизайнер-Айдентик, Брендинг компаний
Middle designer
(создание логотипа и фирменного стиля + брендбука компании)
- Арт директор (квалификация Spector)
(контроль и ведение проектов + подготовка отчетности и соблюдение сроков реализации проекта на всех этапах согласования с клиентом. Управление работой верстальщика (ФронтЭнд) и отдела дизайнеров разных категорий
Важная информация в случаях фриланса:
1) Если работаем по удаленному - значит цены обсуждаются индивидуально.
2) Обычная практика фриланса - 50 процентов предоплата за каждый проект - без предоплаты не работаю.
3) Договоры подряда работы - не проблема
4) Звоните лучше в телеграмм (по телефону прикреплен) или в скайп.
Основной приоритет даю сервисам и IT компаниям
Если кому интересно будет - могу прислать отдельно ссылкой на ранние проекты (там сборная солянка из веб-дизайна, полиграфии - айдентики)
Так же Всегда не готов к работе с смешными бюджетами и полным бардака на рабочем месте.
Мои Хобби:
- Электро-гитара
- Фотография
- Туризм
PS с радостью делаю тестовые задания - за тестовые деньги
(опыт более 9 лет - выполнено более 250 проектов)