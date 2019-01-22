Не Женат, детей нет. Имею активную жизненную позицию, без вредных привычек (кроме сигарет), уважительно отношусь к спорту. Оптимистично вижу свое будущее.

По сути новатор - исследователь. Профессионально деформирован в креативном плане.

Портфолио работы:

https://www.behance.net/metrik_79

Мой биханс

https://dribbble.com/metrik_79

Мой Дриббл

Ищу работу ведущим дизайнером - дизайнером интерфейсов (лучше всего на сервис) или арт-директором. Возможна работа проект-менеджером или консультантом в дизайн работе.

Придерживаюсь объективных фактов в оценках и суждениях, превалирует критическое мышление. Постановка и достижение целей. Общителен, чувствую себя комфортно в дружном коллективе, страдаю порой трудоголией

(но без фанатизма)

Всегда Готов к сотрудничеству и большим проектам!

Мои основные рабочие инструменты:

Adobe PS AI XD ID LR AU + Скетч + Figma

Предпочитаю работать на моем Macbook PRO 15''

Конфиденциальность проектов гарантирую

Квалификация:

- Веб-дизайнер (Сайты-Интерфейсы-Промо)

Hight Middle-Lead designer

(магазины - сайты - лендосы и CMS системы и UI модули)

- Дизайнер-Айдентик, Брендинг компаний

Middle designer

(создание логотипа и фирменного стиля + брендбука компании)

- Арт директор (квалификация Spector)

(контроль и ведение проектов + подготовка отчетности и соблюдение сроков реализации проекта на всех этапах согласования с клиентом. Управление работой верстальщика (ФронтЭнд) и отдела дизайнеров разных категорий

Важная информация в случаях фриланса:

1) Если работаем по удаленному - значит цены обсуждаются индивидуально.

2) Обычная практика фриланса - 50 процентов предоплата за каждый проект - без предоплаты не работаю.

3) Договоры подряда работы - не проблема

4) Звоните лучше в телеграмм (по телефону прикреплен) или в скайп.

Основной приоритет даю сервисам и IT компаниям

Если кому интересно будет - могу прислать отдельно ссылкой на ранние проекты (там сборная солянка из веб-дизайна, полиграфии - айдентики)

Так же Всегда не готов к работе с смешными бюджетами и полным бардака на рабочем месте.

Мои Хобби:

- Электро-гитара

- Фотография

- Туризм

PS с радостью делаю тестовые задания - за тестовые деньги

(опыт более 9 лет - выполнено более 250 проектов)