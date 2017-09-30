MexailD

Михаил Проскурин MexailD

 
26 летРоссия/Смоленск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб дизайнер

Занимаюсь разработкой веб-интерфейсов с 2012 года, прочитал множество книг, выполнил более 100 проектов. Работаю по сетке бустрп.

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