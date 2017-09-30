Веб дизайнер
Занимаюсь разработкой веб-интерфейсов с 2012 года, прочитал множество книг, выполнил более 100 проектов. Работаю по сетке бустрп.
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Портфолио
- Сиропчик136 просмотров
- Русстрой137 просмотров
- Мебельный магазин HM136 просмотров
- 03uro164 просмотра
- МФ центр - одноэкранник234 просмотра
- Invest Only100 просмотров
- Шаблон для лендингов "Last"134 просмотра
- Детский лагерь "Mir of Kids"224 просмотра
- AutoRemZona153 просмотра
- Полная версия сайта МФ-центр152 просмотра
- Компания окон "Домконстрой"132 просмотра